Нештрафуемый порог превышения скорости понизят с 20 до 10 км/ч

Акимов пояснил, что лимит в 10 км/ч будет вводиться постепенно - для начала в пилотных зонах. Возможно, это будут крупные города или областные центры. Чиновник предположил, что все необходимые законодательные решения будут приняты уже в 2020 году, а реализовать их можно будет до 2022-2023 года.