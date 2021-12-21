Последняя новогодняя марка Советского Союза осталась во Владивостоке

Новогодние марки и открытки разных лет, начиная с 1900 года можно увидеть на тематической выставке, открывшейся во Владивостоке. В почтовом отделении № 90 (ул. Верхнепортовая, 2) представлены раритеты из архива Почты России.

В пресс-службе ведомства рассказали подробнее об экспонатах. Например, новогодние открытки 1900 годов были, в основном, рельефные с позолотой. Тогда встреча Нового года ассоциировалась не только с курантами и колоколами, но и с подковами и четырёхлистным клевером на счастье. Интересно, что в новогодние поздравительные послания часто украшались весенними цветами. Советский период сразу узнаешь: на открытках в то время Дед Мороз активно участвует в жизни трудового народа. Волшебник — железнодорожник на БАМе, летает в космос, плавит металл, работает на ЭВМ, развозит почту. На новогодних марках начала 80-х годов главенствуют куранты, однако отражены и успехи Советского Союза в строительстве, промышленности и освоении космоса. С 1 января 1987 года в стране вводится единый тариф на доставку писем, равный пяти копейкам. Это находит отражение на новогодних миниатюрах последующих лет. После реформы 1991 года цены на товары и услуги повысились, что сказалось и на почтовом тарифе. В период подготовки марки «С новым 1992 годом!» к печати ещё действовал семикопеечный тариф, с которым и вошла в историю последняя новогодняя марка Советского Союза. Российская Федерация не стала прерывать традицию выпуска новогодних миниатюр. Если выстроить их в ряд, можно отследить витки гиперинфляции, поразившей тогда страну. Всего за несколько лет номинал, указанный на марке, вырос от 50 копеек до 1000 рублей. Перед 1998 годом Россию ожидала деноминация и новогоднюю марку из плана решили исключить. Но уже на следующий год в отделениях Почты России снова появились марки новогодней тематики. Оформление их становится всё красочнее и необычнее. Теперь композицию зачастую составляет не одиночная марка, а весь малый лист, поля которого дополняют или продолжают основной сюжет миниатюры. Выставка бесплатная и продлится до следующего года.

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