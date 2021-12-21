Согласно многолетней статистике, именно на последний месяц года приходится всплеск браконьерства, а в последнее время ещё и незаконные вырубки хвойных деревьев.
Усиленный режим охраны в первую очередь предполагает увеличение числа автомобильных и пеших рейдов инспекторов, нередко совместно с полицейскими. Важным фронтом работ сотрудников «Земли леопарда» остается государственная дорога, проходящая через нацпарк. Используя различную технику и уловки, нарушители могут пытаться отстреливать животных и с трассы.
Сотрудники нацпарка призывают граждан не омрачать наступление Нового года штрафом за незаконную вырубку хвойных. Век новогодней ёлки не долог, а урон природе наносится немалый.
Незаконная охота вообще грозит уголовным делом. Отстрел копытных животных — косуль, оленей, кабанов — одна из главных причин того, что леопард оказался на грани полного исчезновения.
За годы работы «Земле леопарда» удалось исправить ситуацию с краснокнижной кошкой. Добиться троекратного роста популяции позволила в том числе непримиримая борьба с браконьерами.