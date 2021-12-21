Усиленный режим охраны в первую очередь предполагает увеличение числа автомобильных и пеших рейдов инспекторов, нередко совместно с полицейскими. Важным фронтом работ сотрудников «Земли леопарда» остается государственная дорога, проходящая через нацпарк. Используя различную технику и уловки, нарушители могут пытаться отстреливать животных и с трассы.