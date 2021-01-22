Полисы ОМС «Спасские Ворота – М» действуют до конца 2021 года

Полисы ОМС «Спасские Ворота – М» действуют до конца 2021 года

Сегодня, 19:19ОбществоPhoto: pixabay.com
Артемовцы, имеющие полис обязательного медицинского страхования СГ «Спасские Ворота – М», могут не волноваться о том, что им могут отказать в получении медицинской помощи.

Их полисы ОМС будут продолжать действовать до 2021 года. Об этом сообщает руководство СМО «Восточно-страховой альянс».

Так, директор компании заявил, что впериод неблагополучной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией нет срочной необходимости посещать офисы страховой организации для замены полисов. Она производится только в том случае, если полис был утерян, сменились имя, фамилия или отчества, а также у документа был ограничен срок действия.

«Прежде всего хочу заверить жителей Артемовского городского округа и всего Приморского края, что отзыв лицензии на осуществление обязательного медицинского страхования АО «СГ «Страховая группа «Спасские ворота-М» не может являться причиной отказа в медицинской помощи. Федеральное законодательство защищает граждан и гарантирует им предоставление необходимого объема медицинских услуг. Что касается замены полиса, то жители Приморского края могут сделать это вплоть до 31 декабря 2021 года» - сообщил директор СМО «Восточно-страховой альянс» Борис Тихонов.

Отметим, что сейчас «Восточно-страховой альянс» принимает участие в организации вакцинации населения Приморского края против COVID-19. Так, накануне в Артем прибыла партия российской вакцины Sputnik V на ответственное хранение в количестве более чем 24 тысячи доз.

Справка: функцию по защите прав клиентов СГ «Спасские-Ворота-М» осуществляет ГУ Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (телефон контакт-центра: 8-800-100-12-88).

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