Полисы ОМС «Спасские Ворота – М» действуют до конца 2021 года

Так, директор компании заявил, что впериод неблагополучной эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной инфекцией нет срочной необходимости посещать офисы страховой организации для замены полисов. Она производится только в том случае, если полис был утерян, сменились имя, фамилия или отчества, а также у документа был ограничен срок действия.