Приморцы добирались до парома по льду

Житель Приморья рассказал, что на острове Путятина население вынуждено ходить по льду для погрузки на паром, связывающий их с материком. По словам граждан, среди путешественников есть пожилые люди и женщины с детьми.

По словам недовольного очевидца, паром подошёл к неудобному месту погрузки. «Баржа может ходить на новый пирс», — подчеркнул приморец. Многие наблюдатели негодовали из-за увиденного. «Что это? Дорога жизни?»;

«Как на войне, идёт эвакуация» . Один комментатор отметил, что источник видео остался неизвестным, поэтому делать выводы ещё рано. Известно, что паром не подошёл к причалу из-за льда, который нагнало ветром. Ранее сообщалось о планах закупить для острова Путятина судно на воздушной подушке. Как заявил глава города Фокино, к которому относится остров, с такой техникой можно обеспечить бесперебойную доставку людей и грузов в зимние месяцы.

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