Приморцы добирались до парома по льду

Приморцы добирались до парома по льду
Приморцы добирались до парома по льду
22 января, 16:20ОбществоФото: Фото: инстаграм-паблик vdk_news
Житель Приморья рассказал, что на острове Путятина население вынуждено ходить по льду для погрузки на паром, связывающий их с материком. По словам граждан, среди путешественников есть пожилые люди и женщины с детьми.

По словам недовольного очевидца, паром подошёл к неудобному месту погрузки.

«Баржа может ходить на новый пирс», — подчеркнул приморец.

Многие наблюдатели негодовали из-за увиденного.

  • «Что это? Дорога жизни?»;
  • «Как на войне, идёт эвакуация».

Один комментатор отметил, что источник видео остался неизвестным, поэтому делать выводы ещё рано.

Известно, что паром не подошёл к причалу из-за льда, который нагнало ветром.

Ранее сообщалось о планах закупить для острова Путятина судно на воздушной подушке. Как заявил глава города Фокино, к которому относится остров, с такой техникой можно обеспечить бесперебойную доставку людей и грузов в зимние месяцы.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
Приморьепассажирские перевозки
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы