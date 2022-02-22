«Экопротест» в Славянке маскирует стройку угольного порта депутата Текиева?

Проект строительства многофункционального портового комплекса, в который входит, в том числе, и терминал навалочных грузов, получил поддержку федерального правительства. Михаил Мишустин утвердил соответствующие изменения в схеме территориального планирования РФ своим распоряжением от 15 февраля 2022 года № 260-р.
Как ранее писало «Восток-Медиа», объект, инвестором которого является Группа компаний «Беркут» известного приморского бизнесмена, заместителя председателя Законодательного собрания Приморского края Джамбулата Текиева, планируется возвести на искусственно созданном земельном участке в непосредственной близости от жилых кварталов микрорайона Нерпа в Славянке. Согласно заявленному ранее проекту, в состав многофункционального комплекса войдут контейнерный, зерновой, лесной терминалы, а также терминал генеральных и навалочных грузов, к которым относится, в частности, уголь.
Новость об одобрении проекта на уровне правительства РФ заставила по-новому взглянуть на волну экологических протестов, которая захлестнула Славянку несколько лет назад и до сих пор оказывает влияние на политическую и социально-экономическую ситуацию в муниципалитете. В конце прошлого года стало известно об уходе из Славянки другого стратегического инвестора — компании «Тихоокеанский балкерный терминал», которая стала объектом атак приморских экологических активистов. Компания опубликовала открытое обращение к жителям Славянского городского поселения, в котором объявила об отказе от реализации проекта по строительству портового комплекса на мысе Мальцева, сославшись на то, что права инвестора многократно нарушались и продолжают нарушаться, а любые действия политизируются и становятся предметом манипуляций общественным мнением.
— Эксперты отмечают, что фактически данное событие ставит точку в вопросе главных интересантов экологического протеста в Хасанском районе, который развивался с 2020 по 2021 гг. на территории муниципалитета. Напомним, ряд экоактивистов из аффилированных с Джамбулатом Текиевым компаний организовали открытый протест, направленный на блокирование строительства «Тихоокеанского балкерного терминала» с объёмом инвестиций более 25 миллиардов рублей. При этом именно инвестор ТБТ является в Приморье единственным, кто переходит на защищённую перевалку насыпных грузов в Находке и имеет такие технологии, — пишет телеграм-канал «Эксперты Приморского края».
Авторы канала отмечают также, что в экологический протест на определённом этапе оказался втянутым и губернатор Приморья.
— Именно к нему под камеры обращалась некая А. Шаравара, которую позже назвали «женщиной, не побоявшейся олигарха». Уже после стало известно, что Шаравара являет-ся директором ООО «Стар Авиа», где часть компании принадлежит Д. Текиеву», — отмечают «Эксперты Приморского края.