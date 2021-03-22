Потепление в Приморье начнётся во вторник

Потепление в Приморье начнётся во вторник

Сегодня, 17:25ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Во вторник, 23 марта, температура в Приморском крае начнёт расти. Циклон уйдёт в Охотское море, погоду будет определять гребень антициклона, осадков не ожидается, сообщает Примпогода.

Минимальная температура воздуха ночью с 22 на 23 марта — от -4 до +2, в горных районах — до -10 градусов.

Во вторник днём, 23 марта, ситуация изменится: гребень антициклона покинет территорию Приморья, с северо-запада к региону подойдёт фронтальная ложбина. Синоптики отмечают, что она не принесёт существенных осадков, однако барические градиенты увеличатся, южный, юго-западный ветер усилятся в отдельных районах.

Вместе с южными ветрами в край придёт тёплая воздушная масса, в континентальных районах потеплеет до +17 градусов.

На побережье потеплеет до +10 градусов, будет действовать прохладный морской воздух.

Во Владивостоке во вторник, 23 марта, будет без осадков. Температура воздуха ночью около нуля, максимальная температура — до +8 градусов. Днём усилится южный ветер.

«До конца марта температурный фон будет несколько повышенным, среднесуточная температура в крае может превышать норму на 2, а то и на 4 градуса. А в предстоящие выходные дни возможно ухудшение погоды, связанное с выходом южного циклона с Желтого моря: нас ожидают туман, морось, дождь различной интенсивности, в горных районах мокрый снег», — рассказал глава Примгидромета Борис Кубай.

В прошедшие выходные Приморский край находился под действием циклона. Повсеместно в разных районах региона прошли осадки, местами сильные. Общее количество осадков составило 17-38 миллиметров.

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Приморский край
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