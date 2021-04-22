Объемы строительства жилья в Приморье выросли почти в два раза в 2021 году

В первом квартале 2021 года в Приморье сдали в эксплуатацию 3220 квартир общей площадью 231,3 тысячи квадратных метров — это в 1,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает Приморскстат.

Во Владивостоке за указанный период построили 135,1 тысяч квадратных метров жилья — это в 3,7 раза больше соответствующего периода прошлого года и составляет более половины от общего объёма жилья, сданного в эксплуатацию в первом квартале текущего года. В общем вводе жилья около 25% (57,7 тысяч квадратных метров) составляют жилые дома, введённые индивидуальными застройщиками. Ввод жилья населением по сравнению с прошлым годом снизился на 25,6%. В сельской местности Приморского края сдали 29,6 тысяч квадратных метров жилой площади, что составляет 12,8% от общего объёма введённого в эксплуатацию жилья — это на 9,6% больше, чем в первом квартале 2020 года. Большая часть такого жилья (более 90%) введено индивидуальными застройщиками. «Ввод жилья осуществлен во всех городах и районах края. По сравнению с прошлым годом в 17 муниципальных образованиях края ввод жилья снизился», — отметили специалисты Приморскстата. Из общей площади введённых домов на приморскую столицу приходится 58.4% всего жилья, на Уссурийск — 10,1%, Артём — 7,1%, Надеждинский район — 6,4% и Большой Камень — 5,4%. Средняя площадь одной квартиры, в первом квартале 2021 года, — 71,8 квадратных метров (в среднем по краю).

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