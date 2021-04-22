Ярмарка белорусских товаров откроется во Владивостоке

Ярмарка белорусских товаров откроется во Владивостоке
Сегодня, 17:49ОбществоФото: vlc.ru
Фестиваль-ярмарка белорусских товаров откроется во Владивостоке в пятницу, 23 апреля. Торговые ряды с товарами от белорусских производителей расположатся на улице Адмирала Фокина, 15-19.

По словам представителей администрации Владивостока, открытие фестиваля пройдёт 23 апреля в 12 часов — специально для жителей и гостей краевого центра будет представлена двухчасовая концертная программа.

На ярмарке будут представлены продовольственные и непродовольственные товары, среди которых кондитерские изделия, сыры, молочная продукция, колбасные изделия, косметические товары, ткани и текстильные товары, одежда и трикотаж.

Всех желающих приглашают на открытие, но в случае посещения ярмарки на автомобиле, следует быть осторожными с организацией дорожного движения.

«Напомним, что в районе домов № 12, 15 и 17 на улице Адмирала Фокина запрещён проезд автотранспорта. Здесь установлены соответствующие дорожные знаки. Кроме этого, на ряде участков запрещена остановка и стоянка», — отметили в мэрии.

В этой связи, автомобилистов просят быть внимательными и строго соблюдать требования технических средств организации дорожного движения.

Отметим что ярмарка будет работать с 23 апреля по 10 мая. Посетить её можно по адресу: улица Адмирала Фокина, 15 — 19.

Сюжеты:
Приморский край
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