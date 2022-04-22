Приморские студенты внесут вклад в отечественное машиностроение и электронику

Приморские студенты могут стать «цифровой элитой» России и помочь стране в производстве отечественной электронной продукции. Лучшие кадры готовят ВГУЭС и ДВФУ — по данным Минсвостокразвития РФ вузы входят в ТОП-100 лучших университетов по подготовке высококвалифицированных специалистов в электронике и машиностроении.

Первый намерен стать лучшим цифровым университетом на Дальнем Востоке, второй — предлагает около 100 бюджетных мест в сфере технологического производства. Политехнический институт Дальневосточного федерального университета готовит специалистов по двум направлениям бакалавриата: «автоматизация технологических процессов и производств» и «информационные технологии и системы связи». В рамках направлений студенты учатся разрабатывать роботизированные комплексы, автоматизированные линии производства, производить бытовые приборы и смартфоны, и даже — корабли, самолеты, автомобили и космические аппараты. «Обучение тесно связано с практикой, поэтому наши студенты получают не только знания, записанные в тетради, но и могут потрогать то, с чем будут работать в будущем. Преподаватели предлагают актуальные и интересные темы исследований, сопровождают и поддерживают студентов, если они хотят разработать и реализовать свой собственный проект. К концу обучения студенты становятся высококвалифицированными бакалаврами, способными создавать новые технологии и выполнить модернизацию объектов промышленного производства», — говорят специалисты Политехнического института ДВФУ. Кроме того, у студентов есть возможность попасть на бюджетные места. Всего — 48 мест по направлению «Автоматизация технологических процессов и производств», и 50 — по «Инфокоммуникационным технологиям и системам связи». По словам специалистов Политехнического института, оба направления пользуются спросом у абитуриентов. Средний балл поступающих ежегодно растет, а география поступающих расширяется. Стать первым на Дальнем Востоке цифровым университетом, который обеспечит своими сервисами, технологиями, и кадрами ключевые отрасли региона намерен ВГУЭС, заявила ректор ВГУЭС Татьяна Терентьева на стратегической сессии, посвященной подготовке университетов к участию в федеральной программе «Приоритет 2030. Дальний Восток» в Москве. «За нами большой опыт цифровизации бизнес-процессов и разработки программного обеспечения, у нас хороший научный и инфраструктурный задел. На выходе мы получим востребованного специалиста. Такая молодежь, такие современные „цифровые“ люди особенно нужны Дальнему Востоку, как сегодня, так и в перспективе», — говорит Татьяна Терентьева. Российские вузы поддержит правительство. В 2022–2023 году предусмотрено порядка 24,5 тысяч бюджетных мест по направлениям в сфере экономики. Меры позволят увеличить количество специалистов, которые смогут работать с промышленным оборудованием, создавать бытовую технику, гаджеты и новые программные обеспечения.

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