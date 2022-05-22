Олег Кожемяко: Мы по праву гордимся именами и подвигами тех, кто связан с ТОФ

Патриотический концерт «Zа ВМФ!» прошёл в субботу, 21 мая на центральной площади Владивостока. Мероприятие, приуроченное к празднованию Дня Тихоокеанского флота, получилось грандиозным: концерт длился практически пять часов, и собрал тысячи горожан и гостей Дальневосточной столицы.

Они пришли, чтобы выразить поддержку и благодарность военнослужащим России, исполняющим сейчас свой долг перед Родиной на Украине. Вместе с жителями и гостями города в мероприятии принял участие губернатор Приморья Олег Кожемяко. Глава региона поздравил собравшихся с Днём Тихоокеанского флота ВМФ России. — Этот праздник объединяет не только жителей Приморья, но и многих россиян, которые в разные годы проходили флотскую службу, всех тех, кто свято чтит и бережёт морские традиции. Тихоокеанскому флоту — 291 год. Указом императрицы Анны Иоановны он был учреждён в 1731 году и с тех пор прошёл легендарный путь. В этом году Указом Президента РФ присвоено почетное звание нашей 155-й гвардейской бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота. Мы по праву гордимся именами и подвигами тех, кто связан с ТОФ, их помнит и чтит наш народ. Мы помним первооткрывателей Дальнего Востока, адмирала Геннадия Невельского, героев Цусимской битвы, адмирала Степана Макарова, командира легендарного крейсера «Варяг» Всеволода Руднева. Помним наших героев-тихоокеанцев, которые сражались под Москвой, в Сталинграде, тех, кто освобождал Европу, Манчжурию, Корею. Их именами названы улицы городов и поселков. Помним героев Чеченской войны, Сирийской кампании. Наши воины и сейчас с честью и доблестью выполняют свой долг, борясь с нацизмом на Украине, чтобы эта зараза не распространилась на нашу землю. Мы ждём их победного возвращения на Родину, — подчеркнул Олег Кожемяко. Для жителей и гостей города у моря выступили приглашённые гости: Денис Майданов, Ольга Кормухина, SТ, Сергей Войтенко, группы «Баян Микс», «Послезавтра», а также вокалистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени Бровуна Наталья Качура и Кристина Деваль, солист ансамбля армейского корпуса «Новороссия» Роман Разум из Луганска. Концерт сопровождался интерактивными акциями, которые развернулись здесь же, на центральной площади города. В рамках одной из них — «Кораблик Победы» — желающие могли написать письма русским военнослужащим, участвующим в спецоперации. Послания предлагалось сложить в виде корабликов, каждый из которых уже в ближайшее время передадут нашим бойцам на Украине. Еще одна акция «Родной герой» подразумевала запись коротких видеороликов с рассказами об отце, брате, сыне или другом родственнике, принадлежащем флотской династии, служившем или служащем в ВМФ. Справка «ЗР» Патриотический концерт «Zа ВМФ!» — часть грандиозного одноимённого тура, в рамках которого выступления известных артистов проходят с 13 мая по 1 июня в пяти приморских городах. Ранее концерты уже прошли в Севастополе и Калининграде. Владивосток, в свою очередь, передал эстафету Каспийску и Североморску.

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