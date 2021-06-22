Пиратам бой: приморский адвокат прокомментировала изменения в законодательстве

В Госдуму внесли законопроект, который закрепляет положения Антипиратского меморандума. Компании-правообладатели, подписавшие этот документ («Первый канал», ВГТРК, «СТС Медиа» и другие) теперь могут сами бороться с «подпольными» материалами в интернете.

В случае принятия закона, такое право получат все компании-контентмейкеры. Адвокат Галина Антонец рассказала о том, как действие закона отразится на виртуальном инфополе: «Однозначно это повлияет на свободу распространения информации, но с другой стороны, мы идем к общемировым стандартам соблюдения авторских прав, мы постепенно поднимаемся по рейтингу стран, в которых соблюдается авторское право. Антипиратский меморандум был подписан 1 ноября 2018 года, после чего был создан реестр ссылок на пиратский контент, который постоянно пополнялся правообладателями. Поисковики были обязаны сверяться с ним каждые пять минут. На удаление появившихся в реестре нелегальных ресурсов отводилось шесть часов. Впоследствии Меморандум много раз продлялся, в настоящий момент срок его действия пролонгирован до 1 августа 2021 года. Как отмечают авторы законопроекта, схема оказалась рабочей: 6-часовой срок на удаление доказал свою эффективность в деле — владельцы «подпольных» сайтов пытаются отслеживать заблокированные ссылки и автоматически генерировать страницы-двойники для попадания в поисковую выдачу. Теперь определяющим фактором является быстрота реагирования на незаконные действия нарушителей. Благодаря законопроекту еще больше правообладателей сможет защитить авторские и смежные права, а также «поисковики», работающие в России, больше не будут выдавать ссылки на нелегально размещенный контент в интернете.

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