Почти 53 тысячи приморских детей получают ежемесячное пособие

Каждый месяц дети в возрасте от 3 до 7 лет, проживающие в крае получают пособие. На материальную поддержку более чем 52 тысяч малолетних в регионе с января 2021 года выделено 2,7 миллиарда рублей.

По данным правительства Приморья, стандартный размер пособия выплачивают более 47 тысячам малолетних. Каждый из этих детей получает ровно половину от прожиточного минимума, определенного для одного ребенка. В два раза больше стандарта получают 4,8 тысячи приморских детей. Еще 664 малолетних получают 3/4 от стандарта. В 2021 году размер прожиточного минимума на одного ребенка в Приморье равняется 15,4 тысячи рублей. Семьи пребывающие в тяжелом материальном положении стали получать поддержку с июня 2020 года. Президент России Владимир Путин в 2021 году распорядился усовершенствовать способ предоставления этой поддержки и сделать ее более адресной. Финансирование на выплаты малоимущим семьям выделяется как из казны государства, так и из бюджета региона. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, на реализацию такой поддержки регионам направили 53,3 миллиарда рублей. Чтобы стать получателем выплаты или оформить перерасчет, жителям Приморья необходимо обратиться в МФЦ лично или воспользоваться сайтом Госуслуги. Ответы на вопросы, а также подробные разъяснения по демографическим выплатам можно получить по телефону «горячей линии»: 8 (800) 30-22-145. Выплаты проводятся в рамках реализации государственной программы Приморского края «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере социальной защиты населения.

Материалы по теме: Увеличились выплаты по карте «Приморец»

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter