Приморцы получили более 1,2 миллиарда рублей «Доступной ипотеки»

Почти полтысячи приморцев благодаря краевой программе «Доступная ипотека» стали обладателями собственного жилья. В ее рамках бюджетники могут получить ипотечный кредит со ставкой от 3,4% годовых.

Программа «Доступная ипотека» начала действовать в сентябре 2018 года. За все время приморцы заключили 482 контракта общей суммой превышающей 1,2 миллиарда рублей. А за неполные 5 месяцев 2021 года уже было выдано более 411 миллионов рублей для 129 заемщиков. По информации Корпорации развития жилищного строительства, самыми популярными городами для оформления ипотечного кредита по программе «Доступная ипотека» являются краевой центр и Находка. Ипотека по этой программе доступна не только сотрудникам бюджетных организаций, но и приморским семьям, чей первенец был рожден не позднее 1 января 2018 года. Получить ипотечный кредит по программе «Доступная ипотека» можно как на покупку жилья в строящемся доме, так и на готовое жилье. В первом случае минимальная ставка составит 3,4% годовых, а во втором — 3,8% годовых. Чтобы уточнить необходимую информацию или получить более подробную информацию о льготной ипотеке, приморцы могут позвонить по номеру 8 (800) 250-72-10 или обратиться в офис АО «КРЖС» по адресу: Владивосток, переулок Краснознаменный, 5в, 5 этаж. Кстати, уже к концу 2021 года приморцы могут рассчитывать как минимум на 800 тысяч квадратных метров нового жилья по национальному проекту «Жилье и городская среда» В регионе реализуется государственная программа «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере жилищного строительства, предоставления земельных участков, создания инфраструктуры, а также направленных на улучшение жилищно-коммунального обслуживания населения, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства.

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