Город Артём собрал на форум гражданских активистов края и страны

В том, что это действительно так, убедило участие в работе форума юных волонтёров из молодёжного центра Автономной некоммерческой организации по реализации социальных проектов «Вершина» – 13-летней Софьи из 18-й школы города и её товарища, 12-летнего Ивана из 33-й школы. Ребята с увлечением рассказали о своём проекте с почтовыми открытками, нарисованными такими же, как они, юными жителями Артёма. Этими красочными посланиями они обменялись со сверстниками из Сибири – Омска и Саяногорска, и уже получили ответ. Так артёмовские школьники узнают свою страну и рассказывают сверстникам о своём Приморье.