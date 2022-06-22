Город Артём собрал на форум гражданских активистов края и страны

Его участниками стали гражданские активисты из двадцати пяти муниципалитетов Приморского края, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций (СО НКО) из Москвы, Хабаровска, Урюпинска, руководители и специалисты органов законодательной и исполнительной власти Приморья и органов местного самоуправления края; представители Общественной палаты региона; руководители и специалисты краевых и межмуниципальных ресурсных центров для СО НКО Приморья; федеральные и региональные эксперты в сфере поддержки и развития общественной активности, местных сообществ и других институтов гражданского общества, представители социально ответственного бизнеса, средств массовой информации.
Участников форума приветствовал глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон. Он подчеркнул, что социально ориентированные некоммерческие организации помогают власти наладить ещё более тесное общение с населением, решать многие сложные вопросы, волнующие людей, способствуют развитию территории. В качестве примера глава администрации привёл содействие гражданских активистов в благоустройстве Тигриного озера, улицы Ленина в посёлке Заводском. Вячеслав Квон подчеркнул, что форум предоставил прекрасную возможность НКО для обмена опытом, обсуждения вопросов взаимодействия. Он также поблагодарил артёмовскую автономную некоммерческую организацию по реализации социальных проектов «Вершина», выступившую инициатором проведения такой масштабной встречи гражданских активистов.
- Наш межмуниципальный форум гражданских активистов – первый, это отличная площадка для обмена опытом, в том числе между НКО и ресурсными центрами. Социально ориентированных некоммерческих организаций в Артёме полторы сотни, точнее – сто пятьдесят четыре. Они работают в разных областях, объединяют людей и помогают городской власти в решении насущных проблем. Для нас взаимодействие с ними важно, ведь это ещё одна форма обратной связи с населением, – подчеркнул Вячеслав Квон.
Главу Артёмовского городского округа поддержал и руководитель департамента внутренней политики Приморского края Захар Овчинников, отметивший, что работа таких площадок, как форум НКО, бесценна:
- Путь от идеи к действию достаточно долог. Всё достаточно зарегулировано, пока мы в кабинетах сидим и думаем, как решить ту или иную проблему, вы приходите и делаете, у НКО от идеи к действию проходит очень непродолжительное время. Благодаря вашей активности власть решает проблемы, которые интересуют людей в первую очередь.
Особенно важно, по словам директора департамента, что инициатива по проведению форума НКО пришла от самих социально ориентированных некоммерческих организаций, а не была спущена сверху.
А депутат Думы Артёмовского городского округа Зарина Фардзинова подчеркнула значимость форума гражданских активистов, который стал точкой роста и для Артёма, и для Приморья, значимым событием в решении различных – и маленьких, и глобальных вопросов нашей жизни.
В том, что это действительно так, убеждает пример участников встречи гражданских активистов Виктории и Дениса, пришедших на форум вместе со своей младшей дочкой Алисой. Пока мама получала за свою общественную деятельность заслуженную награду на сцене, мы расспросили папу о его работе. Денис Прищепов является руководителем проекта, продвигающего принципы здорового образа жизни. В первую очередь инициатива направлена на молодёжь, которая, по словам Дениса, проявляет интерес к борьбе с вредными привычками.
- Мы занимаемся пропагандой спорта, распространением достоверной информации о вреде алкоголя и наркотиков. Играем в футбол, приобщаем людей к активному отдыху. Это находит отклик у сограждан. Сегодня стараемся уделять больше внимания борьбе с курением, особенно так называемого спайса, – рассказывает Денис Прищепов.
Созданию общественных пространств «Здорово живём» на форуме уделили особое внимание, посвятив этой теме работу тематической площадки Некоммерческого фонда поддержки социального развития Приморского края «Энергия участия» (Фонда местного сообщества «Энергия участия»).
Вообще организаторы форума постарались сделать программу его работы весьма насыщенной. Участникам предложили обсудить двенадцать тем: от задач по развитию гражданской активности на муниципальном уровне до взаимодействия НКО с бизнесом. Как оказалось, Приморский край накопил достаточный опыт в этих направлениях, вызывающий интерес у других регионов, причём не только Дальнего Востока.
Например, руководитель команды CityBranding из Калуги, эксперт и практик в территориальном брендинге Василий Дубейковский в беседе с корреспондентом «Золотого Рога» отметил, что форум в Артёме стал если и не уникальным событием в жизни НКО страны, то очень заметным, поскольку в таких крупных городах, как Артём подобных межмуниципальных встреч гражданских активистов до сих пор не проводилось.
А генеральный директор Некоммерческой организации (фонда) «Единый ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развития гражданских инициатив Республики Саха (Якутия)» Ольга Вешникова подчеркнула, что, несмотря на высокую оценку развития НКО у них в республике, «зачастую приходится дышать в затылок Приморскому краю».
Гость из Якутии особо отметила, что НКО и общественные инициативы помогают каждому жителю Дальнего Востока осознать свою причастность к стране.
В том, что это действительно так, убедило участие в работе форума юных волонтёров из молодёжного центра Автономной некоммерческой организации по реализации социальных проектов «Вершина» – 13-летней Софьи из 18-й школы города и её товарища, 12-летнего Ивана из 33-й школы. Ребята с увлечением рассказали о своём проекте с почтовыми открытками, нарисованными такими же, как они, юными жителями Артёма. Этими красочными посланиями они обменялись со сверстниками из Сибири – Омска и Саяногорска, и уже получили ответ. Так артёмовские школьники узнают свою страну и рассказывают сверстникам о своём Приморье.
- Наш Форум гражданских активистов и социально ориентированных некоммерческих организаций действительно помогает людям объединяться, – с уверенностью отмечает руководитель АНО «Вершина» Татьяна Башурова.