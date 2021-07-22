Фасад и крышу детского сада в Арсеньеве приведут в порядок

«Подавайте заявку – поддержим», — заявил глава Приморья Олег Кожемяко.
Во время рабочего визита в Арсеньев губернатор посетил детский сад «Светлячок». На открытом голосовании проект благоустройства территории вокруг этого дошкольного учреждения стал одним из лидеров в конкурсе «Твой проект», задачей которого является преображение муниципалитетов региона в соответствии с пожеланиями местного населения. На реализацию задумки финансирование было выделено из бюджета края. Уже к сентябрю работы по благоустройству территории должны завершиться.
Однако, как сообщили в местной администрации, особого внимания требует и здание детского сада. Кровля и фасад нуждаются не просто в обновлении, а в полноценном капитальном ремонте.
Глава Арсеньевского ГО получил от Олега Кожемяко поручение разработать проектно-сметную документацию не только на капитальный ремонт, но и на благоустройство игровых площадок дошкольного учреждения.
Со стороны правительства Губернатор пообещал всестороннюю поддержку.
Также Олег Кожемяко в этот день посетить Центр внешкольной работы города в котором занимаются 904 ребенка. В 2020 году на базе учреждения был создан Центр экологического воспитания. Он быстро завоевал симпатии у местных подростков. Глава региона успел побывать в лаборатории, поговорить с детьми и сотрудниками.
Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.