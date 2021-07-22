Фасад и крышу детского сада в Арсеньеве приведут в порядок

Фасад и крышу детского сада в Арсеньеве приведут в порядок
Фасад и крышу детского сада в Арсеньеве приведут в порядок
Сегодня, 16:58ОбществоФото: pxhere.com
Детский сад №21 «Светлячок» в Арсеньеве получит долгожданные ремонт фасада и кровли. Губернатор Приморского края лично посетил дошкольное учреждение и распорядился произвести комплексный ремонт.

«Подавайте заявку – поддержим», — заявил глава Приморья Олег Кожемяко.

Во время рабочего визита в Арсеньев губернатор посетил детский сад «Светлячок». На открытом голосовании проект благоустройства территории вокруг этого дошкольного учреждения стал одним из лидеров в конкурсе «Твой проект», задачей которого является преображение муниципалитетов региона в соответствии с пожеланиями местного населения. На реализацию задумки финансирование было выделено из бюджета края. Уже к сентябрю работы по благоустройству территории должны завершиться.

Однако, как сообщили в местной администрации, особого внимания требует и здание детского сада. Кровля и фасад нуждаются не просто в обновлении, а в полноценном капитальном ремонте.

Глава Арсеньевского ГО получил от Олега Кожемяко поручение разработать проектно-сметную документацию не только на капитальный ремонт, но и на благоустройство игровых площадок дошкольного учреждения.

Со стороны правительства Губернатор пообещал всестороннюю поддержку.

Также Олег Кожемяко в этот день посетить Центр внешкольной работы города в котором занимаются 904 ребенка. В 2020 году на базе учреждения был создан Центр экологического воспитания. Он быстро завоевал симпатии у местных подростков. Глава региона успел побывать в лаборатории, поговорить с детьми и сотрудниками.

Напомним, в регионе реализуется государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
Приморье
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благоустройствоПриморьеОлег Кожемяко
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