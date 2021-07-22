Фасад и крышу детского сада в Арсеньеве приведут в порядок

Во время рабочего визита в Арсеньев губернатор посетил детский сад «Светлячок». На открытом голосовании проект благоустройства территории вокруг этого дошкольного учреждения стал одним из лидеров в конкурсе «Твой проект», задачей которого является преображение муниципалитетов региона в соответствии с пожеланиями местного населения. На реализацию задумки финансирование было выделено из бюджета края. Уже к сентябрю работы по благоустройству территории должны завершиться.