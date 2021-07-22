Информирование о процессах: ЦУР заключил договор о сотрудничестве с Крайизбиркомом и Общественной палатой Приморья

«Мы будем помогать в распространении контента в соцсетях и отвечать на вопросы граждан», — сообщила Полина Степаненко.
Соглашение подписали председатель Избирательной комиссии Приморского края Татьяна Гладких, ее заместитель Роман Охотников, председатель приморской Общественной палаты Борис Ступницкий, а также и.о. руководителя ЦУР Приморского края Полина Степаненко.
По ее словам, взаимодействие между Избиркомом и Центром управления регионом позволит построить более эффективную коммуникацию между гражданами и органами власти по вопросам, которые возникнут в ходе подготовки и проведения выборов.
Напомним, генеральный директор АНО "Диалог", создавшей ЦУР во всех регионах страны, Алексей Гореславский и председатель Центризбиркома России Элла Памфилова подписали соглашение о сотрудничестве в период подготовки и проведения выборов.
Сотрудничество направлено на оперативное информирование людей о сроках и порядке проведения избирательных кампаний, в том числе получение качественной обратной связи от населения.