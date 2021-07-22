Проект под таким названием, выигравший президентский грант размером около полумиллиона, поможет сократить количество бездомных собак на улицах Владивостока в ближайшем будущем. В планах фонда зоозащитников «Умка», составившего этот грантовый проект, — стерилизовать около 150 собак с июля по ноябрь 2021 года.

Фото: ИК "Золотой Рог" Описывая свою идею в заявке, каждая некоммерческая организация должна прежде всего думать о её актуальности. «Умке» не пришлось ничего выдумывать: актуальность проекта продиктована нескончаемым ростом количества бездомных животных, заметным каждому горожанину. И далеко не всегда встречи человека с бродячими собаками безобидны. По данным Роспотребнадзора, приведённым авторами проекта, из-за нападений одичавших животных ежегодно в больницы обращается около 6000 приморцев. Эта проблема может иметь несколько решений, но ни одно из них до сих пор не было единодушно признано в обществе абсолютно эффективным. Вряд ли кто-то готов открыто согласиться с методами догхантеров, истребляющих бродячих собак отравой. К тому же с некоторых пор в Приморье и соседнем Хабаровском крае у многих на слуху прецеденты уголовного преследования тех, кто жестоко уничтожал бездомных животных — эти дела были весьма резонансными. При этом, объективно говоря, убийства животных практически не сокращают их численность и никак не влияют на безопасность горожан. Бездомные собаки и кошки продолжают неконтролируемо плодиться, заполоняя городские улицы. Более гуманный подход, который отстаивают зоозащитники, — стерилизация с последующим возвращением в прежние условия. Хотя это и не сокращает количество беспризорных животных в настоящем, но в будущем результаты станут заметны. В уличных условиях срок жизни животных куда меньше, чем в домашних, и отсутствие возможности размножаться у них необратимо приведёт к сокращению популяции. Бытует расхожее мнение, что собаки становятся агрессивней после стерилизации. Однако директор фонда «Умка» Екатерина Кириллова опровергла это наблюдение, приведя в пример собственный опыт. По её словам, поведение собак не меняется в худшую сторону — наоборот, удаление репродуктивных органов уменьшает гормональную нагрузку и делает животных более покладистыми. К тому же операция служит профилактикой развития онкологических заболеваний, которые нередко возникают у неоперированных животных. В фонде и ранее проводились массовые операции по стерилизации собак, однако бюджет не позволял делать этого в таком масштабе, как на средства от выигранного гранта. Победа в конкурсе президентских грантов позволила оборудовать недостающую техническую базу и прооперировать больше собак. К настоящему моменту волонтёры фонда уже начали промо-кампанию, включающую разработку макета листовок и запись рекламного видеоролика. В скором времени фонд приступит к стерилизации собак в рамках проекта. Привести животное на бесплатную стерилизацию смогут пенсионеры, малообеспеченные люди и хозяева «самовыгульных» собак. Организацию и осуществление проекта взяла на себя команда, состоящая из 15 волонтёров и ветеринарного врача на базе центра временной передержки и реабилитации «Умка». За пять месяцев команда рассчитывает отработать 21 операционный день, в каждый из которых ветеринар стерилизует по 7 собак. «Если собак травить и убивать, то природа всё равно берет своё. После этого они начинают ещё больше плодиться, и этот процесс становится замкнутым кругом. Стерилизация — единственный действенный способ контролировать популяцию бездомных собак», — уверена Екатерина Кириллова. Горожане могут привести на стерилизацию доверяющих им собак с придомовых территорий, стоянок и других облюбованных животными мест. Как известно, отловить животное — тоже непростая задача, даже если речь идёт всего лишь о кошках, а тем более это касается крупных собак. Для горожан, регулярно подкармливающих бродячих собак и кошек, эта задача несколько проще, чем для совсем посторонних людей. К тому же привести знакомого пса на операцию означает — позаботиться не только о животном, но и о себе. Мария Цирлина Фото: ИК "Золотой Рог"

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