Меры поддержки пострадавших от разгула стихии определили власти Приморья

Единовременную материальную помощью в размере 10 тысяч рублей гражданам выделяют в связи с нарушениями условий жизнедеятельности, за её получением можно обратиться не позднее одного месяца со дня введения режима ЧС, поясняют в ведомстве. За финансовой помощью в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 50-100 тысяч рублей обращаться можно в течение шести месяцев со дня введения режима ЧС. Размер выплаты в данном случае, как разъясняют в профильном министерстве, зависит от степени утраты имущества – полной или частичной, её устанавливает муниципальная комиссия.