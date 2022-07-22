Меры поддержки пострадавших от разгула стихии определили власти Приморья

Меры поддержки пострадавших от разгула стихии определили власти Приморья

Меры поддержки пострадавших от разгула стихии определили власти Приморья

Сегодня, 16:55
Общество
Фото: Сергей Семёнов / "Золотой Рог"
После прошедших в Приморье затяжных ливневых дождей, в крае введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня. Пострадавшие жители получат денежные выплаты и другие виды социальной поддержки.

Постановлением губернатора Приморья в крае введён режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера регионального уровня из-за паводков. Пострадавшими от стихии определены Дальнегорский и Уссурийский городские округа, Лазовский, Тернейский, Ольгинский, Чугуевский, Хасанский муниципальные округа, Михайловский и Партизанский районы края.

Те приморцы, кто пострадал от ливневого паводка, в рамках реализации госпрограммы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 год, имеют право на четыре вида выплат в зависимости от ущерба, нанесённого их имуществу либо здоровью. При этом по каждой выплате определены сроки обращения, отмечают в министерстве труда и социальной политики Приморского края.

Единовременную материальную помощью в размере 10 тысяч рублей гражданам выделяют в связи с нарушениями условий жизнедеятельности, за её получением можно обратиться не позднее одного месяца со дня введения режима ЧС, поясняют в ведомстве. За финансовой помощью в связи с утратой имущества первой необходимости в размере 50-100 тысяч рублей обращаться можно в течение шести месяцев со дня введения режима ЧС. Размер выплаты в данном случае, как разъясняют в профильном министерстве, зависит от степени утраты имущества – полной или частичной, её устанавливает муниципальная комиссия.

В случае гибели человека в результате ЧС члены его семьи получают единовременное пособие – 1 миллион рублей, в случае причинения вреда здоровью также в результате ЧС – от 200 до 400 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести полученного вреда. За этими выплатами можно обратиться в течение 12 месяцев со дня введения режима ЧС.

Заявления о назначении выплат подаются на портал Госуслуги или в МФЦ. При этом отдельные заявления должны быть заполнены на каждого пострадавшего, включая детей, подчёркивают в министерстве.

Оказать содействие в подаче заявлений может администрация муниципального образования. При подаче заявления необходимо иметь паспорт, при наличии детей – свидетельство о рождении, СНИЛС и банковские реквизиты (при условии перечисления выплаты на банковский счет).

Памятка для пострадавших в результате ЧС опубликована на сайте министерства.

Для оперативной связи с гражданами, пострадавшими от наводнения, в Приморье открыт специальный чат. Программа призвана помочь властям быстро реагировать на обращения жителей и адресно помогать нуждающимся справляться с последствиями стихии. Чатом пользоваться очень просто. Достаточно перейти по ссылке и оставить своё обращение, а также фамилию, имя, отчество и телефон для связи.

Сюжеты:
Приморский край
ЧСсоцподдержка
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