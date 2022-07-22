Трутнев заявил об ускорении возведения дамбы в Верхоянском районе Якутии

Трутнев заявил об ускорении возведения дамбы в Верхоянском районе Якутии
Трутнев заявил об ускорении возведения дамбы в Верхоянском районе Якутии
Сегодня, 19:32ОбществоФото: pxhere.com
Полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев совершил двухдневную рабочую поездку по Якутии. Итогом визита стало решение о постройке дамбы в Верхоянском районе. 

Напомним: здесь подтоплены примерно 400 частных домовладений и 100 многоквартирных домов. Также подтоплены школы, больницы и другие объекты социальной инфраструктуры. Ущерб составил почти 400 млн рублей. Верхоянск уже освобожден от паводковых вод, все социально значимые объекты восстановятся уже к сентябрю, пишет yk24.ru.

Важнейшим вопросом остаётся предотвращение последующих наводнений, ведь они для данного региона – обычное явление. При этом сообщается, что ещё с 2018 года готовы документы на строительство верхоянской дамбы. Заявка была подана в Росводресурсы в 2021 году, но ведомство всё ещё не рассмотрело её.

По словам полпреда, он расспросил чиновников Минприроды и Росводресурсов, в чём причина задержки? В ответ услышал, что средства нужны были в регионах с большим количеством населения. Трутнев отметил, что решение понятно, но оно не означает, что жителей Верхоянского района нужно оставлять без помощи.

Осмотрел Юрий Трутнев и самый масштабный объект жилищного строительства в Якутске – квартал Звёздный. Планируемая площадь застройки района – 68,5 гектара. На этом пространстве возведут 30 многоквартирных и 36 домов высотностью 2 - 8 этажей. Всего здесь будут проживать примерно 11 000 человек.

Полпред отметил, что необходимо детально рассмотреть проект “Дальневосточный квартал”, чтобы понять, к каким типам жилья его можно применить. Также надо изучить возможности расширения программы “Дальневосточная ипотека”, чтобы Якутия и другие регионы края могли привлекать людей и обеспечивать уже живущее в них население доступным жильем. 130 000 рублей за “квадрат” – это очень дорого, подчеркнул Трутнев.

Финальной частью визита стало посещение IT-парка “Якутск”, в котором создаются различные технологии. Полпреду продемонстрировали программный комплекс по противодействию лесным пожарам, проект “Паромы Якутии”, “Цифровой помощник AITA”, собирающий обращения граждан в сфере ЖКХ, и разработку по развитию российской сети кинопроката Extra Cinema.

Трутнев заявил, что высокие технологии – это приоритет не только для ДФО, но и для всего государства. При этом он заметил, что многие разработки уже работают на российскую экономику.

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