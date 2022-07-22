Трутнев заявил об ускорении возведения дамбы в Верхоянском районе Якутии

Важнейшим вопросом остаётся предотвращение последующих наводнений, ведь они для данного региона – обычное явление. При этом сообщается, что ещё с 2018 года готовы документы на строительство верхоянской дамбы. Заявка была подана в Росводресурсы в 2021 году, но ведомство всё ещё не рассмотрело её.