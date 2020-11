Медицину Владивостока слили

Сразу три владивостокские поликлиники объединили в одну. Что ждет тысячи горожан?

Сразу три владивостокские поликлиники объединили в одну. Что ждет тысячи горожан? Вместо поликлиник №1, №2 и №7, обслуживающих жителей Фрунзенского, Ленинского и Первореченского районов, отныне действует укрупненное медучреждение - Владивостокская поликлиника №1. Так власти экономят денежные средства, аккумулируя их в одной структуре, с одним руководителем. Но как это отразится на пациентах: не увеличатся ли очереди в кабинеты врачей, и не окажется ли, что «родной» профильный специалист уже не «в шаговой доступности»? Процесс оптимизации и в Приморье, и по всей России в целом идет с 2012 года. Медицинские организации с низкой мощностью, не обеспечивающие выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи, включаются как структурные подразделения в состав крупных, хорошо оснащенных медицинских организаций. Подобные оптимизации прошли в Уссурийске, Находке. Во Владивостоке 5-ю поликлинику слили с 6-й, а поликлиника и больница острова Русский вошли в состав Владивостокской поликлиники №1. Юридическое объединение медицинских учреждений для достижения экономического эффекта – это не главная их цель, утверждают чиновники от здравоохранения. Главное – удовлетворение запросов населения на повышение качества медицинской помощи. А добиться этого, по их мнению, можно путем организации единой вертикали управления и создания современной материально-технической базы, доступной для всех пациентов. Вне зависимости от того, в каком районе города они проживают. Напомним, что граждане чаще всего жалуются на недостаток в поликлиниках узких специалистов и невозможность пройти необходимые диагностические исследования. Инициаторы реорганизации полагают, что объединение медучреждений позволит разрешить эти трудности - легче будет перераспределять кадровый и технический ресурсы. - Благодаря объединению поликлиник в одно медицинское учреждение, вдвое увеличилось количество прикрепленного к нему населения, и, соответственно, его финансирование, - поясняет Ольга ПЕРОВА, главный врач объединенной организации. - Требованием к медицинским учреждениям сегодня является оказание качественной услуги, а значит - выполнение всех порядков. Маленьким учреждениям соблюсти их непросто в силу объективных причин. Ведь каждую организацию необходимо оснащать оборудованием, в том числе дорогостоящим и высокотехнологичным. Но приобретать такое оборудование целесообразно только при условии, что на него будет оптимальная нагрузка, иначе получится, что средства израсходованы неэффективно. Определенная экономия денежных средств, по словам руководителя объединенной поликлиники, предполагается и за счет сокращения административного аппарата присоединившихся медучреждений. «Двойка» и «семерка» стали структурными подразделениями «единички». Теперь у них общий управленческий аппарат, общая бухгалтерия, кадры, материально-техническая база. Общий бюджет и пациенты. Главврач объединенной поликлиники ответила и на другие вопросы «Золотого Рога». - Но если у поликлиники нет главного врача, а есть лишь заведующий филиалом, не придется ли пациенту - заверить справку, подать жалобу и т.д. – обращаться к руководству головного учреждения? Да и возможно ли вот так, издалека, управлять несколькими амбулаториями? - Часть полномочий, возлагаемых на главного врача, делегирована на заведующих структурными подразделениями. Так что пациенты на этот счет могут не беспокоиться. Да, конечно, управлять большой структурой сложнее, но определенный опыт у нас уже есть. Это и применение селекторной связи при проведении планерок, и использование современных информационных технологий, когда любой необходимый документ, историю болезни, амбулаторную карту можем открыть на своем компьютере, - пояснила Ольга Перова. - Согласно российскому законодательству, раз в год пациент имеет право на выбор лечебного учреждения. А сейчас, после объединения, все пациенты автоматически перешли в «первую». Не окажется ли, что в какой-то структуре больных может стать недобор, а в другой – перебор? Не означает ли, что на прием к узким специалистам придется ходить в головное учреждение? - Нет, это вовсе не значит, что будет так. Участки при объединении учреждений не изменились. Все участковые врачи остаются на своих местах, узкие специалисты также принимают в этом же учреждении, где они были, то есть принцип «доктор рядом» по-прежнему останется соблюденным. Биохимическая лаборатория станет централизованной, но на пациентах это никак не отразится, сдавать анализы они, как и раньше, будут в своих лечебных учреждениях. Флюорография, рентген, маммография, ЭКГ – в каждом подразделении так и остаются. Возможно, УЗИ сконцентрируем в каком-то одном. На своих местах остались и физиотерапевтические отделения, и отделения реабилитации, - заявила Ольга Перова и подчеркнула: «Объединение медицинских учреждений дает возможность более грамотно выстраивать работу персонала в различных филиалах, расположенных в разных местах. А что касается очередности, то экстренная медицинская помощь должна быть немедленной по определению, а у плановой есть сроки ожидания, это нормально. Важно, чтобы эти сроки не выходили за рамки, обозначенные в Территориальной программе государственных гарантий». С врачебными кадрами ситуация, конечно, непростая, соглашается главный врач объединенной поликлиники, но она начинает выравниваться. Сегодня во Владивостокской поликлинике №1 работает немало ординаторов, совмещающих работу с учебой в ТГМУ. И эта практика будет внедряться и в структурные подразделения. В планах руководства на ближайшую перспективу – ремонт помещений присоединившихся поликлиник. В этом году начнется ремонт в бывшей поликлинике №7. Из краевого бюджета на это выделено 55 млн рублей. И такая же сумма – на приобретение оборудования. В 2021 году на базе бывшей 2-й поликлиники (Почтовый переулок, 9) планируется открыть амбулаторный центр онкологической помощи. Здесь также в этом году начнут делать ремонт и переселять сюда клиническую лабораторию и эндоскопическую диагностику. Здесь также будут вести прием врачи колопроктологи и урологи. - Трудностей, конечно, много, начиная от технического состояния присоединившихся подразделений до мотивации сотрудников к тем требованиям, которые сегодня предъявляются к первичной медико-санитарной помощи. Но будем стараться решать проблемы по мере их появления, - подытожила главный врач Владивостокской поликлиники №1. Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, фото автора. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter