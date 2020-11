Специально к ВЭФ объявлен конкурс, призами в котором стало топливо для автомобилей

Оргкомитет Восточного экономического форума вместе с партнерами решили своеобразно отметить юбилей

Уважаемые читатели! В преддверии 5-го Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке на острове Русском с 4 по 6 сентября, Оргкомитет ВЭФ-2019, региональный информационный партнер Издательская компания «Золотой Рог» и официальный топливный партнер Форума, Группа компаний ННК, объявляют о проведении фотоконкурса, посвященного юбилею ВЭФ. Призами для победителей станут сертификаты на топливо от компании ННК! Фотоконкурс «Улицы Дальнего Востока» проводится в рамках ежегодного Восточного экономического форума. Участие в конкурсе могут принять все желающие без ограничений. Тематика и жанр представленных работ также не содержит жестких ограничений. Однако все фото должны быть сделаны на территории Дальнего Востока, в городах, поселках, селах и прочих населенных пунктах, и местах проживания авторов. Это может быть, к примеру, портрет, сделанный на определенной местности, городской или сельский пейзаж, улицы и дороги и пр. Конкурсное жюри будет приветствовать фотоработы, на которых изображены характерные для данной местности виды и детали, отражающие колорит и особенности территории. Призы победителям: Конкурсное жюри выберет три лучшие работы - авторы получат сертификаты на топливо от Группы компаний ННК, которые можно будет реализовать на АЗС с брендом ННК. За первое место – сертификат на 50 литров топлива, за второе – сертификат на 30 литров топлива и за третье – сертификат на 30 литров топлива. Также учреждена специальная номинация от топливного партнера ВЭФ-2019 – «АЗС в городе». В наше время автозаправочные станции стали привычными атрибутами городских пейзажей. Жители приезжают на них не только за топливом, но и прихватить в дорогу ароматного кофе или перекусить. Любители социальных сетей любят делать эффектные фото на фоне ярких АЗС или в уютных кафе-зонах. По итогам конкурса будет выбрана лучшая фотография с изображением автомобильной заправочной станции ННК. Призом станет сертификат на 40 литров топлива. В случае отсутствия в вашей местности АЗС ННК, вопрос о призе будет решаться в индивидуальном порядке. Условия проведения фотоконкурса: В фотоконкурсе может участвовать любой желающий независимо от возраста, пола, национальности, места проживания, рода занятий и увлечений. От каждого участника принимается не более 5 работ. Участие в конкурсе – бесплатное. Фотографии, присланные на конкурс, могут быть отклонены от участия в конкурсе в случае, если они не соответствуют тематике конкурса или имеют низкое художественное или техническое качество. Не рассматриваются работы, участвовавшие в других конкурсах. Фотографии, присланные на Конкурс, не возвращаются. Организатор конкурса оставляет за собой право на опубликование, распространение, тиражирование, воспроизведение, публичный показ фотографий с указанием авторства и без выплаты авторского вознаграждения исключительно в целях популяризации (рекламы) конкурса. Участник конкурса, представляя фотографии на конкурс, тем самым гарантирует, что представленные им фотографии не нарушают имущественных и (или) неимущественных прав третьих лиц и подтверждает, что несет ответственность за нарушение прав третьих лиц, возникшее в связи с использованием предоставленных фотоматериалов. Представляя фотографии на конкурс, участник тем самым подтверждает свое авторство и свое согласие с условиями проведения конкурса. Фотоконкурс проводится по следующим этапам: Прием заявок и конкурсных работ - с 1 по 25 августа 2019 г. Подведение итогов конкурсной комиссией – с 26 по 30 августа. Объявление работ-победителей, их публикация, как и публикация лучших работ – 3 сентября в газете «Золотой Рог» и на сайтах Zrpress.Ru и Dvkapital.Ru. О сроках и месте награждения победителей будет объявлено в индивидуальном порядке. Для участия в фотоконкурсе необходимо направить в оргкомитет по адресу электронной почты konkurs@zrpress.ru (с пометкой «Фотоконкурс»). В сопроводительном тексте должны быть указаны место проживания, телефон участника, а также содержаться указание на местность, изображенную на фото. Фотоработы в электронном виде, в формате JPG, пригодные для печати в формате А4. Каждая фотография, выставленная на конкурс, должна иметь имя автора и название. Например: Иван Иванов. Моя улица. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

