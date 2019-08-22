Специально к ВЭФ объявлен конкурс, призами в котором стало топливо для автомобилей

Тематика и жанр представленных работ также не содержит жестких ограничений. Однако все фото должны быть сделаны на территории Дальнего Востока, в городах, поселках, селах и прочих населенных пунктах, и местах проживания авторов. Это может быть, к примеру, портрет, сделанный на определенной местности, городской или сельский пейзаж, улицы и дороги и пр. Конкурсное жюри будет приветствовать фотоработы, на которых изображены характерные для данной местности виды и детали, отражающие колорит и особенности территории.