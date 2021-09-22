В приморском правительстве ждут противоэкстремистские и антитеррористические проекты

Талантливые и активные студенты приморских вузов могут пройти оплачиваемую стажировку в краевом правительстве. В рамках конкурса «Включайся в госуправление» им дадут от трех до девяти месяцев, чтобы реализовать собственный общественно значимый проект. Работа будет оплачиваться в размере МРОТ ежемесячно до конца срока реализации проекта. Всего будет отобрано 10 кандидатов.
Подать заявку смогут студенты от третьего курса бакалавриата, четвертого курса специалитета и студенты магистратуры до 35 лет. Гражданин РФ не должен состоять на госслужбе.
До 16 октября конкурсная комиссия принимает инициативы на заданные темы. Ознакомиться с ними можно на специальной странице сайта краевого правительства.
Реализацией своего проекта студенты будут заниматься под присмотром опытного наставника.
В краевом департаменте по делам молодежи победителям готовы предоставить возможность в области немедицинского потребления наркотиков, а также «профилактики деструктивного поведения в молодежной среде», в том числе экстремизма и терроризма.
«Какие меры профилактики наиболее действенны? Сложно сказать. Особенно взрослым, которые смотрят на это совершенно с другой стороны, с высоты прожитого опыта. Взрослым есть, что сказать по этому поводу, но будут ли они услышаны молодежью? Мы хотим понять, как сама молодежь воспринимает информацию о недопустимости такого деструктива, в каких формах эта информация воспринимается ими наиболее эффективно, какие методы работы, с точки зрения вчерашних подростков, больше всего “зайдут” при общении с теми, кто является подростками сегодня», — разъяснила Елена Томчук.
Напомним, в Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.