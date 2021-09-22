В приморском правительстве ждут противоэкстремистские и антитеррористические проекты

«Какие меры профилактики наиболее действенны? Сложно сказать. Особенно взрослым, которые смотрят на это совершенно с другой стороны, с высоты прожитого опыта. Взрослым есть, что сказать по этому поводу, но будут ли они услышаны молодежью? Мы хотим понять, как сама молодежь воспринимает информацию о недопустимости такого деструктива, в каких формах эта информация воспринимается ими наиболее эффективно, какие методы работы, с точки зрения вчерашних подростков, больше всего “зайдут” при общении с теми, кто является подростками сегодня», — разъяснила Елена Томчук.