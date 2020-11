Хороший тон по-приморски

Более 200 тысяч посетителей в год знакомятся с экспозициями краевого музея имени В.К. Арсеньева

Более 200 тысяч посетителей в год знакомятся с экспозициями краевого музея имени В.К. Арсеньева Кладезем самых разных сведений, интересных и для местного, и для приезжего человека, считается краеведческий музей, где не одно поколение его работников копит знания, документы, образцы и подлинные вещи, относящиеся к истории и людям, которые ее делали и продолжают делать. Деятельность таких учреждений сегодня активно поддерживается региональной государственной программой «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013 - 2021 годы. О том, как сегодня музей имени Арсеньева интегрирован в культурную жизнь Владивостока, газете «Золотой Рог» рассказал директор учреждения Виктор ШАЛАЙ. - Виктор Алексеевич, почему гостям нашего края есть резон посетить музей Арсеньева? Чем такое посещение для них важно? - Визит в музей – это универсальный способ получения достоверной информации о регионе с точки зрения его истории, специфики, этнографии, археологии, культурного разнообразия. Однако не все приезжие располагают временем на интеллектуальный досуг, многие оказываются во Владивостоке по рабочим и иным делам. Гость гостю - рознь. К тому же нет такой обязанности – посетить музей. Есть возможность. Решение принимается сугубо индивидуально, каждый сам выбирает досуг, исходя из собственных потребностей и интересов. Стоит только отметить, что посещение музея, как и любых других культурных площадок, в цивилизованном обществе считается хорошим тоном. - И какова статистика? - Тех, кто переступает порог музея – 150-230 тысяч в год. Если все наши здания работают стабильно, не закрываясь на ремонт, то больше 200 тысяч. Если же какой-либо филиал приостанавливает работу с посетителями на время реэкспозиции или реконструкции, то 150-200 тысяч человек. Недостатка в посетителях Приморский музей не испытывает, – он относится к одному из самых посещаемых региональных музеев России. Об этом свидетельствуют и результаты ежегодного рейтинга, который публикует авторитетное мировое издание, посвященное культуре. В целом, людей, которые пользуются нашими предложениями, более 400 тысяч в год. Речь не только о площадках Владивостока, но и о других, на которых мы выставляем свои экспонаты, ведем диалог со специалистами, обмениваемся опытом и знаниями. Напомню, что Приморский музей принимает участие в совместных с другими культурными институциями проектах, в том числе международных. - Отмечаете предпочтения людей в выборе конкретных зданий музея для посещения? - Во Владивостоке наибольший интерес посетителей Приморского музея вызывает главный корпус на ул. Светланской и филиал на ул. Петра Великого. Вместе с тем, за последнее время резко повысилась посещаемость и мемориальных домов Суханова и Арсеньева. Кроме того, у музея еще 5 краевых филиалов – в Дальнереченске, Лесозаводске, Чугуевке, Арсеньеве и Партизанске. Статистика по ним стабильна – в силу того, что туристов здесь гораздо меньше. Гостями этих музеев в основном являются местные жители, посещаемость прогнозируема и в общей доле не столь велика. Вообще, говоря о количестве гостей, следует учитывать, что каждый из наших филиалов способен вместить ограниченное число людей. И эти возможности уже исчерпаны – особенно у домов-музеев. Избыточных площадей у нас нет. Выставочные залы находятся в зданиях, которые, кроме здания городского музея, на улице Петра Великого, изначально строились не под музеи и имели другой функционал. Соответственно, планировка внутренних помещений, где находятся экспозиции, – это зачастую бывшие кабинетные пространства. - И это серьезная проблема? - Поощрение бесконтрольного увеличения потока посетителей на неприспособленном под «рост» пространстве повлечет за собой целый ряд неудобств. В итоге это обернется тем, что зрители начнут транслировать негатив. Приходя в музей и приобретая билет, наш зритель должен получить максимум информации и комфорта. Поэтому необходимо управлять потоком, иначе посещение превратится в хаос. Но, помимо вопросов комфорта, есть и вопросы безопасности. Все это учитывается при планировании мероприятий, выставок. Понимая, что тот или иной проект вызовет резонанс и привлечет внимание широкой публики, мы стараемся работать таким образом, чтобы не сталкивать лбами разные целевые аудитории. Отмечу, что Приморский музей обладает обширными коллекциями, наполнить которыми залы – не проблема. И это наша обязанность. Но выполнять ее довольно сложно именно потому, что не хватает площадей. Получается, что музей в среднем показывает лишь 2,5% от всего, что он хранит. В здании на ул. Светланской экспозиции занимают около 1 тыс. кв. метров помещений. Это мизер! Музей вынужден искать дополнительные площадки, сдерживать инициативу, откладывать идею. А ведь живая творческая мысль должна быть реализована в интересах зрителя и нашего профессионального развития, и ее следует поощрять. Мы имеем десятки сценариев рассказа об истории Приморья и Дальнего Востока, однако показать гостю можем только единицы. Поэтому стараемся чаще менять свои выставки, исходя из того, что двух месяцев вполне достаточно для их показа основному объему заинтересованных жителей и гостей Владивостока. Хотя в идеале было бы выставлять на 4 месяца. - Есть ли постоянный посетитель? - Безусловно. В основном это семейная аудитория, а также гости, которых можно назвать «возвратными» – кто посещает музей более двух раз в год. Они могут вернуться и через неделю, и через месяц, и даже на следующий день. - Имеют ли посетители возможность эксклюзивного знакомства с редкими, не выставленными предметами или же даже с фондами музея? - Эксклюзив – штука опасная. Он для ограниченного числа людей, а устраивать дефицит из музейных фондов – это не по нам. Мы открыты всем, и обеспечиваем доступ к тому, что имеем, абсолютно для каждой категории граждан. Однако любая тема имеет свою, особую аудиторию, которая отзывается быстрее остальных. Например, сейчас в главном корпусе работает совместный с Музеями Московского Кремля проект. Это ретроспектива орденской наградной системы разных эпох нашей страны – от Петра Первого до современной России. И мы понимаем, что на такую выставку непременно придут кадеты, суворовцы, нахимовцы, их педагоги, люди, которые служили и увлечены фалеристикой. Для мальчишки, который мечтает стать военным, очень важно увидеть своими глазами орден Святого апостола Андрея Первозванного, учрежденный Петром Великим, или орден «Победа» советского маршала Константина Рокоссовского. Мы говорим сейчас скорее даже не о редко встречающихся предметах, а о категории таких музейных сокровищ, которые не имеют никакого денежного эквивалента, то есть в прямом смысле бесценных. Казалось бы куда уж более эксклюзивно, но заметьте, мы не устраиваем из этого шоу и не делим публику на элитарную и второстепенную. Для нас каждый посетитель - первый среди равных. - А местных коллекционеров привлекаете к созданию экспозиций? - Редко. Очень редко. На отдельные проекты. Если мы знаем, что определенные вещи есть у коллекционеров, то обращаемся к ним с просьбой предоставить эти предметы на временное хранение и экспонирование. Все же это абсолютно разные жанры – работа с музеями и с коллекционерами. Кроме того, мы, как команда государственной музейной площадки, заинтересованы в первую очередь в показе государственного музейного фонда. А в нем по всей нашей стране – миллионы ценнейших экспонатов! - И эти ценности теперь могут видеть и иностранцы, которые бывают в музее во Владивостоке? Кстати, часто ли они заходят? - Конечно. Иностранцы стали появляться у нас с 90-х годов. И если ранее их доля в общем потоке посетителей была незначительной, то теперь наблюдается серьезный прирост – 20% в год. Наша иностранная аудитория по-своему сегментирована. Есть одиночные туристы, добирающиеся по Транссибу, есть массовый китайский турист, идет волна южнокорейских гостей, набирает обороты японский поток. Это разные объемы и темпы, которые необходимо постоянно изучать. Да, Приморский музей ставит перед собой задачу работать с иностранными туристами. Для нас стабильность потока гостей из других государств – это и стабильность доходоприносящей деятельности. Иностранный турист разный, в зависимости от страны проживания. У каждого своя динамика, запросы, специфика поведения, менталитет. Наши специалисты отслеживают статистику и детально работают над продвижением услуг музея в каждый из сегментов этой целевой аудитории. Мы не то, что боремся за таких посетителей, но учимся с ними взаимодействовать, прикладываем усилия к ускоренному саморазвитию музея. И это отзывается увеличением потока гостей. Кроме того, мы делаем все возможное, чтобы транслировать информацию на языке носителя. Музейный штат экскурсоводов сформирован так, что в нем есть и англоговорящие рассказчики. Экспозиции сопровождаются путеводителями на пяти базовых языках, в том числе на японском, корейском и китайском. При покупке билета каждый иностранец получает путеводитель с краткими сведениями о музее и экспозициях. Групповоды, которые приходят с туристами из Китая или Японии, аккредитованы, и качество их работы проверено по линии департамента туризма и туристского информационного центра. Некоторые групповоды заранее приходят в музей и знакомятся с текстами экскурсий прежде чем приводить туристов. - Какие главные цели ставите перед собой? - Мы работаем над тем, чтобы планомерно приближаться к стандартам деятельности современных музеев. Для этого очень важно обеспечить себя кадрами, способными оперативно реагировать на вызовы времени. Главная наша цель – быть добротным, комфортным для посетителей… мировым музеем средней величины. ВАЖНО Реликвии из сокровищниц - По договору с Музеями Московского Кремля мы уже второй год подряд принимаем у себя часть их коллекций. В прошлом году мы организовали выставку более сотни предметов, которые принадлежали первым лицам государства, начиная с допетровской России и заканчивая периодом Николая II. Теперь – ордена и награды. В следующем году приедет иное собрание. Мы проторили во Владивосток дорожку этим раритетам, и у местного зрителя теперь есть возможность лично познакомиться с реликвиями, которые хранятся в главной сокровищнице страны. Фото автора. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

