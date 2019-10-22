Хороший тон по-приморски

Отмечу, что Приморский музей обладает обширными коллекциями, наполнить которыми залы – не проблема. И это наша обязанность. Но выполнять ее довольно сложно именно потому, что не хватает площадей. Получается, что музей в среднем показывает лишь 2,5% от всего, что он хранит. В здании на ул. Светланской экспозиции занимают около 1 тыс. кв. метров помещений. Это мизер! Музей вынужден искать дополнительные площадки, сдерживать инициативу, откладывать идею. А ведь живая творческая мысль должна быть реализована в интересах зрителя и нашего профессионального развития, и ее следует поощрять. Мы имеем десятки сценариев рассказа об истории Приморья и Дальнего Востока, однако показать гостю можем только единицы. Поэтому стараемся чаще менять свои выставки, исходя из того, что двух месяцев вполне достаточно для их показа основному объему заинтересованных жителей и гостей Владивостока. Хотя в идеале было бы выставлять на 4 месяца.