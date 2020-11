Сделано своими руками. И головой

Детский технопарк "Кванториум" позволит раскрыться юным приморским талантам

Детский технопарк «Кванториум» позволит раскрыться юным приморским талантам До конца 2019 года в Приморье состоится официальное открытие Кванториума – учреждения дополнительного образования нового формата. По факту, образовательный процесс уже стартовал: с 1 октября в помещениях бывшего Дворца детского творчества во Владивостоке ведутся занятия по семи направлениям (квантумам). О новом подходе к дополнительному образованию и о том, как устроен учебный процесс, в интервью деловой газете «Золотой Рог» рассказала руководитель детского технопарка «Кванториум» во Владивостоке Ксения ХАРЛАН. - Начнем с главного: чему учат в приморском Кванториуме? Есть ли у вас какие-либо уникальные образовательные программы? - У федеральной сети детских технопарков «Кванториум» есть рекомендации, на основании которых регионы готовили конкурсную документацию. Приморский край при формировании заявки опирался на востребованность того или иного направления среди детей края. Сейчас в приморском Кванториуме насчитывается семь направлений подготовки (квантумов): IT-квантум, VR/AR-квантум, биоквантум, промдизайнквантум, промробоквантум, энерджиквантум и хайтек. Кроме того, организовано дополнительное обучение по шахматам, математике и английскому языку. За счет федерального бюджета приобретено оборудование на общую сумму в 73 млн рублей, которое установят в помещениях Кванториума после завершения ремонта. Многие устройства пока не имеют аналогов в Приморье – это мощные графические 3D-станции, промышленные 3D-принтеры, хроматограф или первый на Дальнем Востоке программируемый робот-манипулятор. Подчеркну, что доступ детей в лаборатории будет осуществляться только в присутствии наставника. Техника безопасности у нас – на первом месте. - Как выбрать направление для обучения в Кванториуме? Есть ли возрастные ограничения? - На нашем сайте подробно расписано, что собой представляет каждый квантум. Там же указаны возрастные ограничения: для большинства квантумов они составляют от 12 до 17 лет. Детям младше 12 лет, как правило, еще не хватает знаний для работы на сложном оборудовании. Исходя из практики первого набора, в Кванториум идут в основном с 12 лет. В этом возрасте дети более осознанно подходят к выбору направления. По направлению «хай-тек» мы набрали детей с 10 лет, однако продолжится ли эта практика в будущем, пока сказать трудно. - Когда начнется обучение? - Обучение детей первого набора, а это 834 человека, началось с 1 октября. Сейчас ребята проходят вводный модуль – он займет весь осенний семестр. Если ребенок по итогам вводного модуля примет решение обучаться по другому направлению, такая возможность у него будет. Но тогда обучение вновь придется начинать с вводного модуля. Добавлю, что в Кванториуме создан профориентационный отдел, где работает единственный в Приморье специалист по подростковой профориентации. - Планируется ли реализация совместных образовательных проектов с вузами Приморья? В том числе – в части подготовки к поступлению на специальности научно-технического профиля? - У нас уже сложились партнерские отношения с ВГУЭС, МГУ им. адм. НЕВЕЛЬСКОГО, Дальрыбвтузом. Ведутся переговоры с ТГМУ. Совместно с сотрудниками вузов прописываются программы подготовки по различным квантумам, проводятся совместные мероприятия. Что касается поступления в вузы, то, например, в Москве существует практика, когда выпускники Кванториума получают дополнительные баллы при зачислении в университет. Мы намерены работать над тем, чтобы такая практика была внедрена и в Приморском крае. Это станет дополнительным стимулом для детей, чтобы реализовать себя в выбранной профессии. - Сколько часов в неделю требует обучение в Кванториуме? Предусмотрен ли формат «домашних заданий»? - Вводный модуль занимает 72 часа обучения в течение полугода, углубленный – 108 часов в течение полугода, проектный – 216 часов в течение 1 года. Если необходимо доработать проект, срок обучения в проектном модуле может быть продлен. В рамках вводного модуля расписание составлено таким образом, что дети занимаются два часа в день дважды в неделю. Время занятий для каждой группы определяется в зависимости от того, в какую смену ребенок учится в школе. Вводный модуль предполагает несколько лекций, призванных «выровнять» уровень знаний в группе. Но задача наставника – это не просто давать знания, а делать так, чтобы детям было интересно их получать. Квесты, выездные занятия, разработка проектов, участие в конкурсах – это то, что мы провели уже в первые недели работы Кванториума. Домашних заданий в Кванториуме нет. Есть материал, рекомендованный для самостоятельного изучения в случае, если ребенок по какой-либо причине пропустил занятия. Затем наставник проверяет, усвоил ли ребенок необходимые знания. Если все хорошо, ребенок возвращается к «обычному» обучению. - Сколько детей занимается в группах Кванториума? - По итогам первого набора детей в Кванториум зачислили «сверх плана» в 800 человек. Спрос был большой, и педагоги пошли навстречу. Численность детей в группах, как правило, составляет 12 человек. По направлениям, где был донабор, есть группы с 14 детьми. А по направлению хай-тек, например, восемь групп по восемь детей. Группы, как правило, работают с несколькими наставниками – в каждом квантуме их минимум два. Благодаря этому дети сами смогут выбрать, с каким преподавателем им идти дальше. В то же время, программа обучения для всех групп одна, и даже при смене наставника не происходит пересечения или повторения. - Могут ли школьники, не проживающие во Владивостоке, дистанционно проходить обучение в Кванториуме? - В настоящее время такой возможности нет. Однако если будет принято решение о внедрении дистанционного обучения, мы готовы его выполнить. Кроме того, Приморский край подал заявку на поставку в 2020-2021 годах двух мобильных Кванториумов, нацеленных на обучение преподавателей и детей по всему региону. - Как формировался коллектив наставников Кванториума во Владивостоке? - Наши наставники – это молодые люди, которые в то же время уже имеют знания, необходимые детям. Обязательным условием было наличие у человека высшего образования по профилю квантума, который он будет вести. Дополнительным преимуществом являлись научные степени и профессиональные достижения. Но основной упор делался на личностные качества, готовность человека постоянно учиться и совершенствоваться. Все, кто претендовал на трудоустройство в Кванториум, сначала прошли анкетирование по утвержденной методике. По его результатам педагоги попадали либо в «зеленую зону» - те, кто был направлен на обучение в Москву; либо в «желтую» - те, по кому решение о трудоустройстве будет приниматься после обучения; либо в «красную» - те, кому категорически не рекомендовано работать наставником в образовательной сети детских технопарков «Кванториум». Претенденты, отобранные для прохождения подготовки в Москве, прошли обучение по нескольким направлениям. Это умение работать в команде, дополнительное образование по своему направлению, а также обучение работе на оборудовании, которое получит наш Кванториум. ВОПРОС РЕБРОМ - Как часто осуществляется набор в Кванториум? Каков срок обучения по каждому из направлений? - Наборы в Кванториум будут проходить дважды в год. Ближайший набор стартует в декабре, а к изучению вводного модуля дети приступят с 1 февраля. Поступление на вводный модуль осуществляется без прохождения тестирования. После его прохождения дети пройдут тестирование, на основе которого наставник определит, готов ли ребенок перейти к углубленному модулю и вплотную заниматься проектной деятельностью, работать с оборудованием. Уже сейчас мы видим детей, которые пришли в Кванториум с конкретными идеями. Далее наставник дает объем знаний, необходимый для того, чтобы ребенок занимался выбранным проектом. В том числе это может быть заказ от промышленного или интеллектуального партнера. Итогом обучения в Кванториуме должен стать конкретный продукт. Не исключено, что его заказчиком будут выступать предприятия и вузы Приморья – наш проектный отдел ведет переговоры об этом. Досье «Золотого Рога»: Детский технопарк «Кванториум» создается во Владивостоке в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», а также государственной программы «Развитие образования Приморского края» на 2013-2021 годы. Кванториум во Владивостоке расположится в городском Дворце детского творчества, где завершается капитальный ремонт. Он станет 90-ым в федеральной сети учреждений дополнительного образования детей и молодежи, которая создается в России с 2016 года. Одна из ключевых задач Кванториумов – выявление, сопровождение и интеграция в экономику одаренных в инженерных и естественнонаучных направлениях школьников. На фото: Руководитель детского технопарка «Кванториум» во Владивостоке Ксения Харлан: «Исходя из практики первого набора, в Кванториум идут в основном с 12 лет. В этом возрасте дети более осознанно подходят к выбору направления». Фото из архива. Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter