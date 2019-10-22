Сделано своими руками. И головой

- По итогам первого набора детей в Кванториум зачислили «сверх плана» в 800 человек. Спрос был большой, и педагоги пошли навстречу. Численность детей в группах, как правило, составляет 12 человек. По направлениям, где был донабор, есть группы с 14 детьми. А по направлению хай-тек, например, восемь групп по восемь детей. Группы, как правило, работают с несколькими наставниками – в каждом квантуме их минимум два. Благодаря этому дети сами смогут выбрать, с каким преподавателем им идти дальше. В то же время, программа обучения для всех групп одна, и даже при смене наставника не происходит пересечения или повторения.