Сестра, здравствуй, сестра…

В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы будет проводиться активная работа по решению вопросов кадрового дефицита. Для этого уже приготовлены все инструменты. «Решение кадрового вопроса - одно из важнейших направлений этого года, - объяснил директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Не зря кадровый вопрос является одним из восьми федеральных национальных проектов. Ситуация в Приморье довольно сложная. Здесь необходимо принимать ряд кардинальных мер. Губернатором Приморского края инициированы и приняты изменения в краевой закон, где установлены пять мер социальной поддержки. Мы проранжировали все медицинские организации, все муниципальные районы. Главным врачам и главам районов установлены целевые индикаторы. По поручению Олега КОЖЕМЯКО разработана рейтинговая система муниципальных образований, в которую включены три показателя успешности оценки деятельности в сфере здравоохранения. Это смертность, то есть количество сохраненных жизней, чтобы была положительная динамика. Это охват диспансеризаций, потому что это - раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Это привлечение врачей и средних медработников к себе», - отметил Виктор Фисенко.