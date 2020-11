Сестра, здравствуй, сестра…

Медицинские работники среднего звена - сегодня в числе самых востребованных специалистов в большинстве медучреждений региона

Медицинские работники среднего звена - сегодня в числе самых востребованных специалистов в большинстве медучреждений региона В Приморье уделяется особое внимание повышению квалификации и совершенствованию навыков медицинского персонала. Ежегодно тысячи специалистов разного уровня участвуют в мастер-классах, слушают лекции и повышают свою квалификацию в учреждениях центральной России и даже за рубежом. Циклы повышения квалификации для медицинских сестер и братьев проводятся ежегодно и проходят на базе нескольких учреждений профобразования - Владивостокском и Уссурийском базовом медицинском колледжах, и в их филиалах в Партизанске, Лесозаводске и Спасске-Дальнем. Учеба без конца «Важность повышения квалификации для медицинских работников сложно переоценить, - говорит директор Института вертеброневрологии и мануальной медицины Анатолий БЕЛЯЕВ. - Новые знания появляются в медицине с невероятной скоростью. Непрерывное возникновение новых технологий приводит к тому, что некоторые специалисты отстают. Человек повышает квалификацию раз в пять лет при помощи 144 часов учебы. Этого недостаточно для медиков, поэтому Минздрав ввел программу «Непрерывного медицинского образования». Медицинский персонал учится каждый год по 30-36 часов. В год медик должен получить 50 баллов. Их начисляют за участие в научных конференциях, конгрессах, обучение и прохождение специальных тестов на сайте Минздрава РФ. На мой взгляд, медик должен учиться всегда, только так можно стать лидером. В моей клинике персонал учится не менее 100-150 часов в год. Так им удается быть на гребне волны». Дефицитные «родственники» «Сегодня требуются и операционные медицинские сестры, и медсестры на ФАПы, и в службу скорой медицинской помощи. Отдельные вакансии для средних медицинских работников есть в педиатрии, акушерстве и гинекологии, в дневных стационарах поликлиник», - рассказали в отделе подготовки и управления медицинским персоналом департамента здравоохранения администрации Приморского края. В рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2013-2021 годы будет проводиться активная работа по решению вопросов кадрового дефицита. Для этого уже приготовлены все инструменты. «Решение кадрового вопроса - одно из важнейших направлений этого года, - объяснил директор департамента здравоохранения администрации Приморского края Виктор ФИСЕНКО. - Не зря кадровый вопрос является одним из восьми федеральных национальных проектов. Ситуация в Приморье довольно сложная. Здесь необходимо принимать ряд кардинальных мер. Губернатором Приморского края инициированы и приняты изменения в краевой закон, где установлены пять мер социальной поддержки. Мы проранжировали все медицинские организации, все муниципальные районы. Главным врачам и главам районов установлены целевые индикаторы. По поручению Олега КОЖЕМЯКО разработана рейтинговая система муниципальных образований, в которую включены три показателя успешности оценки деятельности в сфере здравоохранения. Это смертность, то есть количество сохраненных жизней, чтобы была положительная динамика. Это охват диспансеризаций, потому что это - раннее выявление хронических неинфекционных заболеваний. Это привлечение врачей и средних медработников к себе», - отметил Виктор Фисенко. Кадровая работа начинается с самого выпуска. В Приморском крае действует программа по выстраиванию эффективных связей между выпускниками медицинских учебных заведений и лечебно-профилактическими учреждениями региона. В Тихоокеанском медицинском государственном университете уже 25 лет проходят ярмарки вакансий. На них с конкретными предложениями по работе к будущим медицинским сестрам и братьям приезжают представители государственных клиник из Владивостока, Уссурийска, Красноармейского, Михайловского и других районов Приморья. Всем сестрам по льготам Администрацией Приморского края принят ряд дополнительных мер поддержки среднего медицинского персонала. С 1 января 2019 по 31 декабря 2024 года сотрудникам среднего звена региональных учреждений здравоохранения Приморского края полагаются: - 200 тыс. рублей – медицинским сестрам при первичном трудоустройстве в амбулаторное звено медицинских организаций; - компенсация оплаты ЖКХ: 100% - на селе, 1535 рублей – в городах в домах с центральным отоплением, 535 рублей – в городах в домах без центрального отопления; - 100-процентная компенсация расходов за наем жилого помещения, но не более 20 тыс. рублей в месяц - среднему медицинскому персоналу в течение пяти лет работы в медицинской организации. На фото: Без медсестер в медучреждениях как без рук… Фото автора. Мария ПУШКАРЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

