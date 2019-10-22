Строго по рекомендациям Минздрава

- Вопрос касается не только противотуберкулезной профилактики, а вакцинации в целом. Мы всегда объясняем родителям не только положения законов, но и прописную истину: их права заканчиваются там, где начинаются права других. Защищая своего ребенка, многие забывают, что рядом такие же дети с их правами. Эту границу нужно четко понимать, - подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина МЕДВЕДЕВА. – Именно этим я стараюсь руководствоваться в своей работе, и, как правило, это людей убеждает.