Строго по рекомендациям Минздрава

В Приморском крае для профилактики детского туберкулеза усиливают разъяснительную работу среди родителей На протяжении последних 10 лет в Приморье стабильно снижается уровень заболеваемости детей и подростков туберкулезом – количество выявленных случаев за этот период сократилось примерно в 1,5 раза. Однако показатель остается более высоким, чем среднероссийский. При этом часть родителей отказывается от прохождения их детьми пробы Манту, а некоторые – от прививки против туберкулеза, которая делается ребенку в первые дни жизни. О том, можно ли найти компромисс между добровольным прохождением теста и предотвращением случаев тубинфицирования в детских коллективах, говорили 18 октября на форуме «Вопросы туберкулинодиагностики в современных условиях у детей в Приморском крае», который состоялся в Тихоокеанском государственном медицинском университете (ТГМУ). В центре внимания - дети К сожалению, регионы Сибири и Дальнего Востока по-прежнему остаются в «зоне риска» по уровню заболеваемости туберкулезом. Поэтому вопрос выявления наличия возбудителя болезни в организме – один из ключевых, особенно для маленьких приморцев – наиболее восприимчивы к туберкулезной инфекции дети до 5 лет. Важная составляющая профилактики туберкулеза – это имунно-биологические пробы («реакция Манту») до 8 лет, а проба Диаскин-тест - с 8 до 18 лет. Они позволяют отследить, когда инфекция «входит» в организм и принять меры для предупреждения развития заболевания. Однако, согласно действующему законодательству, обязать родителей давать согласие на проведение теста Манту их ребенку нельзя. С другой стороны, детский фтизиатр на основании одного лишь осмотра не может сделать вывод о том, здоров ребенок или нет. Поэтому на практике возникают ситуации, когда посещение учебного заведения ребенком, не проходящим имуннодиагностику, оказывается под вопросом. Как действовать в подобных случаях? – Именно этот вопрос стал одним из главных на форуме по туберкулинодиагностике в ТГМУ. - С подобными ситуациями медики и педагоги сталкиваются достаточно часто. Недавно на правительственном совещании под руководством вице-премьера РФ Ольги ГОЛОДЕЦ было принято решение издать подробные методические рекомендации, конкретно описывающие этапы направления и действия медицинского персонала и директора школы в подобных случаях. Все справки выписываются согласно этим клиническим рекомендациям, - прокомментировала главный внештатный детский специалист-фтизиатр Минздрава РФ, доктор медицинских наук Валентина АКСЕНОВА. По ее словам, некоторые родители пытались оспорить документ в Верховном суде РФ, однако высшая судебная инстанция подтвердила: клинические рекомендации не противоречат действующему законодательству. Тем не менее, действующий порядок допуска детей к занятиям вызывает оживленное обсуждение на сайтах противников вакцинопрофилактики. При том, что во многих странах для тех, кто отказывается от вакцинопрофилактики, предусмотрены санкции. Как было отмечено в ходе форума, врачи-фтизиатры не вправе выдавать справку о том, что ребенок допускается к занятиям в школе или детском саду, без результатов теста Манту. Конечное решение по поводу посещения детского коллектива принимает директор школы или детского сада. В России были прецеденты, когда родители обращались с жалобами на директоров школ в различные инстанции, включая судебные. - Родители должны понимать: они сами решают, проводить или нет ребенку имуннодиагностику. Но ребенок идет в коллектив, где нет сведений, подтверждающих, что он здоров. Альтернатива – переход на индивидуальное обучение. Подобный подход действует во всем мире, - подчеркнула Валентина Аксенова. - Вопрос касается не только противотуберкулезной профилактики, а вакцинации в целом. Мы всегда объясняем родителям не только положения законов, но и прописную истину: их права заканчиваются там, где начинаются права других. Защищая своего ребенка, многие забывают, что рядом такие же дети с их правами. Эту границу нужно четко понимать, - подчеркнула Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ирина МЕДВЕДЕВА. – Именно этим я стараюсь руководствоваться в своей работе, и, как правило, это людей убеждает. - Хочу заступиться за руководителей всех типов образовательных организаций. Есть четкие требования, начиная с приказа Минздрава и заканчивая нормами Санэпиднадзора, которые должны неукоснительно выполнять директора учебных заведений. У директора учреждения, в отличие от родителей учеников, выбора – выполнять или не выполнять эти рекомендации – нет, – подчеркнула заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Наталья ВАСИЛЯНСКАЯ. – Работая во взаимодействии с коллегами, мы понимаем, что необходимо усилить просветительскую работу. И не просто внутри школы с педагогами поднимать этот вопрос. Надо выходить на родительские собрания, усилить работу с семьями, находящимися в «зоне риска», или где уже выявлены случаи заболевания. Разъяснение и выбор В связи с сохраняющимся высоким уровнем заболеваемости туберкулезом в Приморском крае, а также в связи с противодействием родителей вакцинации, в 2020 году в регионе планируется провести ряд выездных родительских собраний – с привлечением педагогов и врачей. На этих собраниях медики намерены заострить внимание родителей на важности ранней диагностики туберкулеза и возможных последствиях в случае отказа от нее. Кроме того, планируется расширить практику применения альтернативных тестов на наличие в организме возбудителя туберкулеза. - Сейчас в Приморье диагностика наличия в организме возбудителя туберкулеза осуществляется с помощью пробы Манту и диаскинтеста. Со следующего года будем проводить и альтернативные тесты, разрешенные Всемирной организацией здравоохранения – для детей, которые имеют противопоказание в виде аллергической реакции. Необходимое оборудование в крае уже есть, - сообщил главный врач ГБУЗ «Приморская детская краевая клиническая туберкулезная больница» Юрий СЕЛЮТИН. – Кроме того, всем приморским подросткам, согласно приказу Минздрава, будут делать и диаскинтест, и флюорографию – это позволит улучшить ситуацию с выявлением и лечением туберкулеза. В то же время, подчеркивают специалисты, лабораторный тест все равно должен оценить врач-фтизиатр, а не специалист лаборатории. Ведь справку, дающую право на посещение ребенком учебного заведения, может выписать только фтизиатр. Добавим, что по итогам 2018 года заболеваемость туберкулезом среди постоянного населения Приморского края снизилась на 10,8%. По данным краевого управления Роспотребнадзора, по итогам года показатель заболеваемости туберкулезом составил 109 человек на 100 тысяч населения. Во многом этому способствовала активная работа по ранней диагностике заболевания, подкрепленная обновлением диагностического оборудования. Неуклонно растет и доля приморцев, прошедших флюорографическое обследование – благодаря работе медицинского поезда «Здоровье», в составе которого имеется передвижной флюорограф, а также оснащение флюорографическим оборудованием медицинских учреждений во Владивостоке и Уссурийске. Кроме того, в конце 2018 года по инициативе губернатора Приморского края Олега КОЖЕМЯКО из краевого бюджета были выделены средства на приобретение новых флюорографов для нескольких районных больниц Приморья. Фото из архива Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

