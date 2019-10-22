Владивосток имеет шанс "поумнеть"

Зампредседателя Совета Федерации Андрей ТУРЧАК на этом заседании отметил, что работа по цифровизации городов и регионов сегодня проводится в рамках разрозненных госпрограмм, что снижает эффект их внедрения. С другой стороны, есть необходимость создания федерального проекта «Цифровой регион», основанного на лучших практиках реализации программы «Умный город». То есть «поумневшие города» Приморья должны будут подтягивать до своего развития все Приморье.