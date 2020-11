Владивосток имеет шанс "поумнеть"

Помимо столицы Приморья на "развитие ума" могут претендовать еще Уссурийск, Находка и Артем

Помимо столицы Приморья на получение грантов на «развитие ума» могут претендовать еще Уссурийск, Находка и Артем В Сочи 18 октября на совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации РФ на площадке Всероссийского форума «Взгляд в цифровое будущее» заместитель руководителя Минстроя России Максим ЕГОРОВ заявил, что субъекты РФ на конкурсной основе смогут получить гранты на выполнение мероприятий по цифровизации городского хозяйства. Претендовать на гранты смогут города, представившие на конкурс лучшие решения, предлагаемые в рамках реализации программ проекта «Умный город». В настоящее время в этом проекте участвуют города России с численностью населения более 100 тысяч человек и главные города субъектов РФ. То есть помимо Владивостока на получение грантов на «развитие ума» могут претендовать еще Уссурийск, Находка и Артем. Чиновник сообщил, что в Минстрое понимают, что многие регионы и города сегодня испытывают финансовые затруднения с выполнением задач, которые намечены в рамках программ «Умный город». Поэтому гранты по 30-40 миллионов рублей позволят им ускорить работы по внедрению цифровизации городской инфраструктуры. Предполагается, что реализация проекта «Умный город» позволит обеспечить полное взаимодействия всех участников городского хозяйства на региональном уровне, оптимизировать использовании ресурсов и обеспечить более высокое качество жизни для населения города. В дальнейшем комплексное повышение эффективности городской инфраструктуры должно обеспечить переход от понятия «умный город» к «умному региону». Зампредседателя Совета Федерации Андрей ТУРЧАК на этом заседании отметил, что работа по цифровизации городов и регионов сегодня проводится в рамках разрозненных госпрограмм, что снижает эффект их внедрения. С другой стороны, есть необходимость создания федерального проекта «Цифровой регион», основанного на лучших практиках реализации программы «Умный город». То есть «поумневшие города» Приморья должны будут подтягивать до своего развития все Приморье. Стандарт умного города России, который будет внедряться в ходе выполнения «умных программ» предусматривает базовые и дополнительные мероприятия, предложенные Минстроем по цифровизации ЖКХ, транспортной системы, городских пространств, систем общественной и экологической безопасности, туризма и сервиса. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

