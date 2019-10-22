Японский император взошел на престол

Японский император взошел на престол

22 октября 2019, 15:40
Общество
Нарухито стал первым японским монархом, родившимся после Второй мировой войны

Нарухито стал первым японским монархом, родившимся после Второй мировой войны

В Японии во вторник состоялась церемония интронизации императора НАРУХИТО, наследовавшего императору Акихито, который ранее отрекся от престола. Нарухито стал 126-м монархом Японии.

Церемония возведения на престол нужна, чтобы показать общественную поддержку монархии и сохранить культурное наследие Японии.

В ходе интронизации Нарухито со своей женой Масако посетили три священных синтоистских обители, расположенных в императорском дворце. В честь события император помиловал 550 тысяч человек, осужденных за незначительные преступления, в том числе нарушения правил дорожного движения и избирательного законодательства.

Фото Reuters

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