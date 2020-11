Японский император взошел на престол

Нарухито стал первым японским монархом, родившимся после Второй мировой войны

Нарухито стал первым японским монархом, родившимся после Второй мировой войны В Японии во вторник состоялась церемония интронизации императора НАРУХИТО, наследовавшего императору Акихито, который ранее отрекся от престола. Нарухито стал 126-м монархом Японии. Церемония возведения на престол нужна, чтобы показать общественную поддержку монархии и сохранить культурное наследие Японии. В ходе интронизации Нарухито со своей женой Масако посетили три священных синтоистских обители, расположенных в императорском дворце. В честь события император помиловал 550 тысяч человек, осужденных за незначительные преступления, в том числе нарушения правил дорожного движения и избирательного законодательства. Фото Reuters

