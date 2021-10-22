Приморские студенты узнали, как не стать пособниками террористов

Приморские студенты узнали, как не стать пособниками террористов
Приморские студенты узнали, как не стать пособниками террористов
Сегодня, 17:08ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Приморские и иностранные студенты прослушали лекцию о том, как не стать пособниками террористов. Лекторами выступили сотрудники аппарата антитеррористической комиссии Приморского края и учебно-методического центра Дальневосточного федерального университета.

Молодые люди узнали о государственной политике в области противодействия терроризму, об ответственности за преступления, которые связаны с участием в незаконной деятельности.

Глава аппарата антитеррористической комиссии Приморского края Игорь Савченко рассказал, что пособничество террористам, это не только прямое участие, но и перевод денег пособникам, предоставления орудий преступления и даже комментарии в соцсетях. Для наглядности были продемонстрированы видеозаписи на кадрах которых запечатлены признания раскаявшихся лиц, которые прекратили незаконную деятельность.

Руководитель ведомства подчеркнул, что такие преступления не имеют сроков давности. Наказание за пособничество терроризму — лишение свободы от 10 до 20 лет.

Специалисты подчеркнули, что вовлечение в террористическую деятельность происходит в основном через интернет.

Основная цель беседы — не устрашение, а введение в курс дела и предупреждение. Зачастую, когда приходит понимание, оказывается уже поздно. Вербовщики умеют находить нужные слова и воздействовать на сознание юношей и девушек.

Кроме того, студентам разъяснили как необходимо себя вести, если вдруг довелось стать жертвой теракта.

Напомним, в Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

Сюжеты:
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интернетПриморьетерроризмстуденты
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