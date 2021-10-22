Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября

Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
Свыше половины российских компаний планируют работать в нерабочие дни в начале ноября
Сегодня, 17:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
К такому выводу пришли в службе исследований российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Специалисты узнавали планы компаний на продолжение работы в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года, объявленные в России нерабочими днями.

Экспресс-опрос проводился с 19 по 20 октября 2021 года среди компаний-работодателей, в том числе, из Приморья. Опрос показал, что 55% компаний планируют работать в дни, объявленные нерабочими. Почти каждая пятая (23%) компания, принявшая участие в опросе, и так трудится все дни, включая государственные праздники, 17% еще не определились, будут ли работать в этот период, сотрудники еще 6% компаний не выйдут на работу.

Выше всего доля неопределившихся в таких отраслях бизнеса, как химическое производство, удобрения, автомобильный бизнес, финансовый сектор (по 50% еще не приняли решение), промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие (40%). Наиболее высокая доля компаний, которые точно не будут работать, — в строительстве (33%), промышленном оборудовании (20%) и ИТ (16%).

70% компаний из числа принявших решение работать, будут объяснять сотрудникам необходимость выйти на работу с 30 октября по 7 ноября. В каждой пятой компании не будут объяснять сотрудникам свое решение.

89% компаний-участников опроса ответили, что работали и в прошлые периоды нерабочих дней в апреле–мае 2020 и 2021 годов, каждая десятая компания не работала.

Сюжеты:
Приморье
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