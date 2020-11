ДГК готова к работе в отопительный сезон 2019-2020 гг.

Компания в текущем году направила на ремонты 7,25 млрд рублей

Компания в текущем году направила на ремонты 7,25 млрд рублей АО «Дальневосточная генерирующая компания» (входит в Группу «РусГидро») получило паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Документ подтверждает, что все энергообъекты ДГК, расположенные в регионах присутствия компании - Хабаровском и Приморском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и юге Якутии, готовы к надежной и безопасной работе в условиях низких температур наружного воздуха и прохождению максимума потребления электрической и тепловой энергии (мощности). Паспорт готовности АО «ДГК» выдан на основании решения Минэнерго России по результатам мониторинга, проводимого в соответствии с Правилами оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон. В течение двух месяцев комиссия проверяла качество ремонта оборудования на энергообъектах, оценивала запасы топлива и материально-технических средств, подготовку персонала. АО «ДГК» в текущем году направило на ремонтную кампанию 7,25 млрд рублей. Это на 780 млн рублей больше, чем в 2018 году. В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону 2019-2020 гг. энергетики провели капитальный и средний ремонты на 56 единицах основного оборудования. В течение 2019 года были отремонтированы 15 турбоагрегатов общей мощностью 1432 МВт, 19 котлоагрегатов общей паропроизводительностью 5920 т/ч, 15 генераторов общей мощностью 1 137 МВт, 2 водогрейных котла общей теплопроизводительностью 148,29 Гкал/ч, 5 трансформаторов общей мощностью 446 МВ, также в зоне ответственности АО «ДГК» были переложены 24,9 км магистральных теплотрасс. «Подготовка к прохождению максимума зимних нагрузок является одним из важнейших направлений в работе компании. На протяжении года все структурные подразделения ДГК готовились к этому. По сравнению с прошлым годом увеличился объем работ на турбоагрегатах, котлоагрегатах, генераторах, трансформаторах. И получение нами паспорта готовности свидетельствует о том, что мы готовы к новой зиме и намерены отработать и этот сезон надёжно», - отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «ДГК» Евгений БРЫЛЕВ. Ремонтная программа АО «ДГК» была сформирована с учетом фактического технического состояния основного оборудования электростанций, результатов экспертиз и диагностики для бесперебойной выдачи тепловой и электрической энергии потребителям. Паспорт готовности – это самый важный документ, который каждая энергокомпания в России обязана получать ежегодно, подтверждая тем самым свою готовность к работе в зимний период. Критериями готовности генерирующих компаний к зиме служат семь групп условий готовности: производство и отпуск энергии, системная надежность, техническое состояние, персонал, противоаварийная и аварийно-восстановительная деятельность, ремонтная деятельность и топливобеспечение. Досье газеты «Золотой Рог»: «АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году ДГК было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

