Известного приморского бизнесмена выпустили на свободу

Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу, а в октябре 2014 года освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн рублей.