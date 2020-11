Известного приморского бизнесмена выпустили на свободу

Бывший инвестор Игорной зоны "Приморье" освобожден от судимости

Бывший инвестор Игорной зоны «Приморье» освобожден от судимости Приморский краевой суд отменил приговор бизнесмену Олегу ДРОЗДОВУ по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов. Согласно ранее вынесенному приговору Фрунзенского райсуда г. Владивостока, Дроздову были назначены 7 лет лишения свободы и штраф в 900 тыс. рублей. Дело переквалифицировано на менее тяжкую статью, Дроздов освобожден от уголовной ответственности без судимости. Бывший гендиректор фирмы «Далта-Восток-1» и совладелец ООО «Первая игровая компания Востока» (инвестор игорной зоны «Приморье») Олег Дроздов был осужден по делу о крупном мошенничестве при строительстве полигона твердых бытовых отходов, входивших в список возводимых к саммиту АТЭС-2012 объектов. Второй фигурант дела Алексей СИМАНЧУК был приговорен к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в 600 тыс. рублей. По данным следствия, лица, причастные к исполнению контракта на рекультивацию полигона ТБО, обманули заказчика, похитив более 300 млн рублей. Уголовное дело в отношении Дроздова было возбуждено следственным отделом УФСБ РФ по Приморскому краю по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в крупном размере). 25 октября 2013 года по решению суда он был взят под стражу, а в октябре 2014 года освобожден из СИЗО Владивостока под залог в 30 млн рублей. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter