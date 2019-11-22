Медосмотр: автомобилисты пока могут расслабиться

Президент России Владимир Путин также прокомментировал сообщения о росте стоимости медицинских справок для Госавтоинспекции: «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Если нужно отдать за эту справку пять тысяч — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, всё согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — сообщил президент.