Медосмотр: автомобилисты пока могут расслабиться

По вызвавшему панику среди водителей приказу Минздрава принято новое решение По сообщению ТАСС, приказ (вступающий в силу от 22 ноября 2019 года) о медицинском осмотре для водителей с поправками, будет отложен для дополнительного изучения. Министерство здравоохранения России решило отложить вступление в силу приказа, который предусматривал новый порядок медосмотра для автовладельцев. Согласно новым поправкам, приказ включал дополнительный анализ на пристрастие к алкоголю и психотропным наркотическим веществам. О таком решении сообщил заместитель министра ведомства Олег Салагай. Президент России Владимир Путин также прокомментировал сообщения о росте стоимости медицинских справок для Госавтоинспекции: «Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то. У нас минимальный размер оплаты труда — МРОТ — 11 280 рублей, такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Если нужно отдать за эту справку пять тысяч — ползарплаты надо человеку отдать? И все инстанции пройти, всё согласовать. Минтруд хотя бы должен был посмотреть, что это такое», — сообщил президент. Олег Салагай также прокомментировал в своём Telegram-канале сложившуюся ситуацию: «С учётом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей. Соответствующий приказ уже подписан министром и направлен на государственную регистрацию». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

