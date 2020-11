На Амурской ТЭЦ-1 завершено строительство золоотвала

Энергетики нарастили дамбу на высоту 10 метров На Амурской ТЭЦ-1 филиала «Хабаровская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» (ДГК) завершено строительство 2-й секции золоотвала. На проект, реализованный в течение 2017-2019 годов, предприятие направило более 152 млн рублей. «Нынешний объём золоотвала Амурской ТЭЦ-1 составляет более 3 млн кубометров, - комментирует директор Амурской ТЭЦ-1 Сергей КЛИМЕНКОВ. – Он позволит станции надёжно и бесперебойно работать более 25 лет, без вложений в капитальное строительство в этом направлении и использования дополнительной территории». В результате проведенных работ энергетики нарастили дамбу золоотвала на высоту 10 метров, ее протяжённость составляет около 2 км. В тело дамбы уложено почти 200 тыс. кубометров пород: 142 тыс. кубометров скального грунта и 52 тыс. кубометров суглинка. Для выпуска золошлаковых отходов в бассейн золоотвала по его периметру были смонтированы трубы диаметром 426 мм. Общая протяженность шлакопроводов составила около 3 км. Первая секция золоотвала, в настоящее время заполненная золошлаковыми отходами на 100%, будет рекультивирована в 2020 году согласно требованиям законодательства по охране окружающей среды. Досье газеты «Золотой Рог»: «АО «Дальневосточная генерирующая компания» – четвертая по величине установленной мощности (5 922,93 МВт / 12812,82 Гкал в час) ТГК в России и крупнейший участник энергетического рынка Дальнего Востока. Входит в группу «РусГидро». Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока – в среднем 70%. В 2018 году ДГК было выработано 25,86 млрд кВтч электроэнергии и отпущено 20,86 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают свыше 12 тыс. человек. В ее состав входят 15 электростанций и 8 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха - Якутия), 980 км тепломагистралей (в двухтрубном исчислении) и крупный угольный разрез. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ДГК.

