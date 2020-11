Возвращаясь к нормальной жизни: холодная вода начинает поступать в дома жителей Чуркина

Электроснабжение и холодная вода начинают возвращаться в дома жителей Владивостока и Артема. Благодаря тому, что в субботу, 21 ноября, удалось подключить подстанцию Загородная, свет вернулся в микрорайон Тихая.

В воскресенье, 22 ноября, продолжилась работа по восстановлению водоснабжения потребителям Первомайского района, сообщает «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службы правительства региона. В субботу вечером жители микрорайона Тихая практически поверили в чудо — в домах появилась электроснабжение. Благодаря тому, что удалось подключить электроподстанцию Загородная, свет «пришел» к 21 тысяче жителей Владивостока. «В течение дня планируется подключить несколько резервных источников питания для электроснабжения бытовых потребителей, систем тепло- и водоснабжения в Первомайском районе», — сообщили в агентстве энергетики и газоснабжения Приморья. Чуть позже удалось восстановить холодное водоснабжение к домам, расположенным по улицам: Пихтовая, Зои Космодемьянской, Надибаидзе, Черемуховая, Калинина, Харьковская, Гульбиновича, Бурачка, Интернациональная, Терешковой, Олега Кошевого, Запорожская, Окатовая, Вязовая, Фастовская, Кипарисовая, Тамбовская, Каштановая, 1-я и 2-я Поселковая, Воронежская, Поселковый переулок, Могилевская. В Артемовском городском округе восстановлено электроснабжение у 13 тысяч потребителей. «12 котельных уже переведены на обычную схему электроснабжения. Вся система водоснабжения работает в штатном режиме», — подчеркнули специалисты. Также ночью восстановительные работы велись и в других районах Приморья — Надеждинском, Анучинском и Михайловском. «После завершения ремонтов были включены бытовые потребители в селах Ауровка, Гродеково, Ясная поляна, Муравейка, Еловка, Ляличи, Кремово, Ивановка, Каленовка, Шмидтовка, Минеральное, Реттиховка, Варфоломеевка. Электроснабжение подано также на котельные в этих населенных пунктах. От сетей ДРСК подключены жители поселка Ключевое, частично Соловей Ключ, а также больница и насосная станция. В Фокино были включены в работу три трансформаторные подстанции», — добавили специалисты. Напомним, в связи с прохождением циклона в Приморском крае распоряжением Губернатора Олега Кожемяко введен режим ЧС регионального уровня.

