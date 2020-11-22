Возвращаясь к нормальной жизни: холодная вода начинает поступать в дома жителей Чуркина

«После завершения ремонтов были включены бытовые потребители в селах Ауровка, Гродеково, Ясная поляна, Муравейка, Еловка, Ляличи, Кремово, Ивановка, Каленовка, Шмидтовка, Минеральное, Реттиховка, Варфоломеевка. Электроснабжение подано также на котельные в этих населенных пунктах. От сетей ДРСК подключены жители поселка Ключевое, частично Соловей Ключ, а также больница и насосная станция. В Фокино были включены в работу три трансформаторные подстанции», — добавили специалисты.