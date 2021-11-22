Энергообъекты Владивостока энергетики взяли на особый контроль

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании, сейчас специалисты устраняют повреждения на линии электропередачи, питающей часть села Раздольное Надеждинского района. В ближайшее время электроснабжение потребителей населённого пункта будет восстановлено. Кроме этого, в 14-03 зафиксировано отключение линии электропередачи 35 кВ в Хасанском районе. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в сёлах Занадворовка, Нежино, Береговое и Рыбачий по резервной схеме.
На особом контроле энергетиков находятся энергообъекты Владивостока. Сбоев в работе оборудования в зоне ответственности приморского филиала ДРСК из-за непогоды в краевом центре не зафиксировано. Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.
Напомним, из-за циклона в приморском филиале ДРСК введён режим повышенной готовности. Для оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений на предприятии подготовлено более 100 мобильных подразделений и более 130 единиц техники.