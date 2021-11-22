Энергообъекты Владивостока энергетики взяли на особый контроль

Энергообъекты Владивостока энергетики взяли на особый контроль
Энергообъекты Владивостока энергетики взяли на особый контроль
Сегодня, 17:32ОбществоФото: pixabay.com
Сегодня днём энергетики Приморья восстановили электроснабжение потребителей в сёлах Пермское, Ветка, Горноводное и Николаевка Ольгинского района, в посёлке Зарубино Хасанского района, Большом Камне и Партизанске, нарушенное утром 22 ноября.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании, сейчас специалисты устраняют повреждения на линии электропередачи, питающей часть села Раздольное Надеждинского района. В ближайшее время электроснабжение потребителей населённого пункта будет восстановлено. Кроме этого, в 14-03 зафиксировано отключение линии электропередачи 35 кВ в Хасанском районе. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в сёлах Занадворовка, Нежино, Береговое и Рыбачий по резервной схеме.

На особом контроле энергетиков находятся энергообъекты Владивостока. Сбоев в работе оборудования в зоне ответственности приморского филиала ДРСК из-за непогоды в краевом центре не зафиксировано. Электроснабжение потребителей осуществляется в штатном режиме.

Напомним, из-за циклона в приморском филиале ДРСК введён режим повышенной готовности. Для оперативной ликвидации последствий неблагоприятных погодных явлений на предприятии подготовлено более 100 мобильных подразделений и более 130 единиц техники.

Сюжеты:
Приморье
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