Энергообъекты Владивостока энергетики взяли на особый контроль

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточной распределительной сетевой компании, сейчас специалисты устраняют повреждения на линии электропередачи, питающей часть села Раздольное Надеждинского района. В ближайшее время электроснабжение потребителей населённого пункта будет восстановлено. Кроме этого, в 14-03 зафиксировано отключение линии электропередачи 35 кВ в Хасанском районе. Энергетики восстанавливают электроснабжение потребителей в сёлах Занадворовка, Нежино, Береговое и Рыбачий по резервной схеме.