Приморцы теперь могут пожаловаться «Алисе» на бытовые проблемы

«Алисе» от «Яндекса» наладили связь с органами исполнительной власти. Теперь голосовому помощнику можно рассказать о проблеме, а она, в свою очередь, направит его в федеральную систему обратной связи «Инцидент Менеджмент».

«Оставить обращение стало еще проще. У каждого из нас есть телефон, компьютер. Удобно в режиме реального времени рассказать «Алисе» о том, что и где нужно починить, исправить. Но голосовое сообщение должно быть конкретным и конструктивным», — рассказала и.о. руководителя ЦУР Приморского края Полина Степаненко. АНО «Диалог», оператор цифровой коммуникации между властью и обществом разработал новый навык для голосового помощника «Алиса». Чтобы не просто пожаловаться на проблемы ЖКХ, транспорта, благоустройства, образования, здравоохранения, дорог и прочего, а донести «куда следует», достаточно обратиться к голосовому роботу с командой «Алиса, запусти навык “Инцидент Менеджмент”». Для коммуникации подойдет любой сервис «Яндекса» с интегрированным голосовым помощником: от браузера до навигатора. «Алиса» распознает вашу речь, преобразует в текстовое сообщение и отправит его в «Инцидент Менеджмент». Алексей Гореславский, гендиректор АНО «Диалог» отметил, что сервис доступен для всех регионов России, кроме столицы. Руководитель надеется, что в ближайшее время Москва тоже оценит удобства нового способа коммуникации с властями.

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