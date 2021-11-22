Синоптики прогнозируют ухудшение погоды во Владивостоке со второй половины дня

Решение об этом принял глава города Константин Шестаков. Речь идет о муниципальных учебных заведениях, которых во Владивостоке 78. Однако, как уточнили в администрации краевого центра, все школы будут открытыми. И даже если один ребенок придет на занятия, он сможет согреться и подождать родителей. В школах будут работать дежурные учителя.