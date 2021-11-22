Синоптики прогнозируют ухудшение погоды во Владивостоке со второй половины дня

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды во Владивостоке со второй половины дня
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды во Владивостоке со второй половины дня
Сегодня, 10:34ОбществоФото: Золотой Рог
Сегодня, 22 ноября, занятия в школах Владивостока во второй смене отменены.

Решение об этом принял глава города Константин Шестаков. Речь идет о муниципальных учебных заведениях, которых во Владивостоке 78. Однако, как уточнили в администрации краевого центра, все школы будут открытыми. И даже если один ребенок придет на занятия, он сможет согреться и подождать родителей. В школах будут работать дежурные учителя.

Решение о занятиях в частных школах их руководители принимают самостоятельно.

По информации синоптиков, с 19 часов воскресенья до 7 часов утра понедельника во Владивостоке выпало около 12 мм осадков. Закрыто движение на улице Капитана Шефнера. Во второй половине дня ожидается ухудшение погоды — гололед, мокрый снег. Горожан просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а также по возможности оставаться дома.

Сюжеты:
Приморье
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