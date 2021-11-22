Синоптики прогнозируют ухудшение погоды во Владивостоке со второй половины дня

Решение об этом принял глава города Константин Шестаков. Речь идет о муниципальных учебных заведениях, которых во Владивостоке 78. Однако, как уточнили в администрации краевого центра, все школы будут открытыми. И даже если один ребенок придет на занятия, он сможет согреться и подождать родителей. В школах будут работать дежурные учителя.
Решение о занятиях в частных школах их руководители принимают самостоятельно.
По информации синоптиков, с 19 часов воскресенья до 7 часов утра понедельника во Владивостоке выпало около 12 мм осадков. Закрыто движение на улице Капитана Шефнера. Во второй половине дня ожидается ухудшение погоды — гололед, мокрый снег. Горожан просят воздержаться от поездок на личном автотранспорте, а также по возможности оставаться дома.