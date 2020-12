Мак со Сбером или Сбер со сМаком

Презентацию нового фастфуд-банковского формата "Сбербанк - MacDonalds" в торговом комплексе "Березка" во Владивостоке представили перед журналистами Приморья в zoom-конференции.

ТРЦ "Черёмушки" и ТРЦ "Седанка-сити", ТРЦ "Березка" обрели серьезных арендаторов, а Приморский край - нового резидента Свободного порта Владивосток. Макдональдс в нашем крае уже зарегистрирован в реестре СПВ как ООО "ДВРП". До конца года компания инвестирует в развитие ДВФО 500 млн руб. Заместитель председателя Правительства Приморского края Константин Шестаков, заметил, что теперь в лице МакДональдс в нашем регионе появился серьезный работодатель. 350 человек занято в индустрии быстрого питания этой компании. "Мне как обыкновенному человеку не менее любопытно увидеть, как этот проект будет реализован в нашем крае. В конце концов МакДональдс это просто вкусно", - заметил чиновник. "Итак, посетители придут в банкокафе в ТРЦ "Березка" на Второй Речке не только за бигмаком. По словам генерального директора «Макдоналдс» в России Марка Карена, гости нового коофиса получат уникальный опыт от общения с каждым из брендов, будь то покупка любимой еды, работа в коворикинге или обслуживание в Сбере по банковской карте. Сотрудничество двух гигантов на отечественном рынке сегодня охватывает зарплатные проекты, эквайринговые решения, благотворительные акции, и в данном плане переход к инновационным продуктам вполне логичен. По словам гендиректора "Макдональдс" в России, взаимодействие с крупнейшим банком страны будет лишь укрепляться, выводя все новые форматы на современный рынок. Действительно, широкая сеть мирового лидера фастфуда только в нашей стране имеет около 800 точек питания, где ежегодно обслуживают 60 млн потребителей. Открытие кафе быстрого питания и коофиса со Сбером во Владивостоке - большая возможность выйти на рынок Дальнего Востока в целом. Первый заместитель Председателя Правления СберБанка Александр Ведяхин поприветствовал гостей открытия коллабарационного офиса Сбера и МакДональдса в записи. Он напомнил, что первая презентация совмещенного офиса банка и фастфуда произошла в прошлом году в Москве. В новой колакции во Владивостоке клиентам также будут доступны все продукты Сбера, а мобильный менеджер проконсультирует клиентов по всем вопросам. Председатель Дальневосточного банка Сбербанка Дмитрий Суховерков заверил собравшихся, что в новом совмещенном кофейном офисе будут доступны все продукты эко-системы Сбера, в том числе онлайн-кинотеатр Okko, Сбербокс и т.п. Синергия услуг становится новым трендом и крупнейшие компании должны ему соответствовать. "Сегодня с компанией Макдонадльс мы обсуждаем и другие совместные проекты, которые могли бы быть востребованы в Приморье", - поделился с присутствующими Константин Шестаков.

