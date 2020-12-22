Мак со Сбером или Сбер со сМаком

"Итак, посетители придут в банкокафе в ТРЦ "Березка" на Второй Речке не только за бигмаком. По словам генерального директора «Макдоналдс» в России Марка Карена, гости нового коофиса получат уникальный опыт от общения с каждым из брендов, будь то покупка любимой еды, работа в коворикинге или обслуживание в Сбере по банковской карте. Сотрудничество двух гигантов на отечественном рынке сегодня охватывает зарплатные проекты, эквайринговые решения, благотворительные акции, и в данном плане переход к инновационным продуктам вполне логичен.