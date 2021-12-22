Вложения для будущего: «Терминал Астафьева» подводит итоги социальной программы 2021 года

Нижнее поле стадиона «Водник» реконструировано в рамках соглашения о развитии, заключённого между «Терминалом Астафьева» и футбольным клубом «Океан». После реконструкции футболисты и болельщики «Океана» получили новый, комфортный и долговечный стадион. Здесь уже установлены удобные для болельщиков антивандальные кресла на 2500 человек. Новое ограждение будет с трёх сторон поля, а не только с одной, как раньше. Строители уложили новый газон последнего поколения, сертифицированный ФИФА, производства корейской компании KONYGREEN. Это покрытие позволит команде «Океан» выступать на профессиональном уровне. Стоимость реконструкции на данном этапе составила более 30 млн рублей. Весной, к новому сезону, строители добавят дополнительные мощности освещения, после чего поле официально будет открыто ярким спортивным праздником. А пока футболисты «Океана» провели на своём новом домашнем поле первую тренировку, во время которой главный тренер Александр Тихоновецкий подвел итоги сезона.