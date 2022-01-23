Мэрия Владивостока пытается заставить предпринимателя снести незаконную постройку

Администрация города подала в суд на предпринимателя Ларису Те, которая, по мнению специалистов мэрии, возвела самовольную постройку. Женщина подала встречный иск и потребовала признать право собственности на объект.

Речь в судебном иске идет об одноэтажном строении на улице Олега Кошевого. Общая площадь оспариваемого помещения чуть более 112 квадратных метров. Пока неизвестно, чем закончится это противостояние, но суд уже принял решение запретить индивидуальному предпринимателю совершать любые действия, связанные со строительством одноэтажного объекта. Напомним, ранее мэр Владивостока Константин Шестаков заявил, что палаток, которые сопровождают ярмарку на центральной площади города, быть не должно. Фермерам найдут «новый дом». Константин Шестаков уверен, что во Владивостоке не нужны ярмарки на центральной площади и на площадке возле ЖД вокзала. Тем не менее, он не отрицает, что фермерам необходимо предоставить место для торговли их продукцией.

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