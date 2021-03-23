Более 70 тысяч пенсионеров Приморья получили единовременную выплату

Приморским пенсионерам с низким достатком начали доставлять единовременную выплату в шесть тысяч рублей — чтобы оказать социальную поддержку населению, средства направили из краевого бюджета, сообщили в правительстве региона.

В краевом министерстве труда уточнили, что данная мера социальной поддержки призвана снизить уровень бедности в регионе. Выплаты получают граждане, материальное положение которых ниже среднегодового прожиточного минимума пенсионера, рассчитанного за предыдущий год. «В списке потенциальных получателей в этом году — около 74 тысяч человек, почти все из них уже получили единовременную выплату», — рассказали специалисты. Стоит отметить, что для получателей региональной доплаты к пенсии эта мера социальной поддержки предоставляется беззаявительно. От остальных граждан, которые по закону могут получить новую меру поддержки, потребуется личное обращение в МФЦ. Заявление также можно подать через Социальный портал Приморского края. Кроме того, в Приморье продолжается выплата «губернаторской тысячи», которую большинство пенсионеров уже получили — на это из краевого бюджета направлено уже почти 544 миллиона рублей.

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