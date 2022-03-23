В Приморье омикрон снизил активность. Но не исчез

Между тем, в краевом правительстве заверили, что в крае нет дефицита аптечных товаров. Лекарства поступают регулярно в аптеки. Если и случаются сбои, то это следствие ажиотажного спроса. Потребление медпрепаратов выросло в четыре раза по сравнению с обычным, сообщили в пресс-службе края.