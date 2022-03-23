В Приморье омикрон снизил активность. Но не исчез

В Приморье омикрон снизил активность. Но не исчез
В Приморье омикрон снизил активность. Но не исчез
Сегодня, 13:09ОбществоФото: Золотой рог
В Приморье сокращается число новых случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией. По данным краевого оперштаба на 23 марта, за последние сутки зафиксировано 303 случаев COVID-19. Таким образом, уровень суточной заболеваемости снизился до показателей января.

Например, 18 января было зарегистрировано 305 заболевших. Кстати, до этой даты в Приморье не отмечалось случаев заражения омикроном. Таковой был выявлен в крае 21 января.

Сейчас ситуация с коронавирусом в Приморье стабилизируется, ведётся сокращение коечного фонда — в 20 медучреждениях работают 1 965 мест для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией.

Медики поликлиник отмечают, что штаммом «омикрон» легко болели люди, ранее вакцинированные. И сейчас не стоит пренебрегать превентивными мерами. Самый действенный — это вакцинация против COVID-19.

Жители Приморья могут сделать прививку как в мобильных, так и стационарных пунктах вакцинации. По-прежнему, в мобильном пункте не требуется предварительная запись, достаточно паспорта, полиса и СНИЛС. В прививочный кабинет поликлиники стоит предварительно записаться.

Между тем, в краевом правительстве заверили, что в крае нет дефицита аптечных товаров. Лекарства поступают регулярно в аптеки. Если и случаются сбои, то это следствие ажиотажного спроса. Потребление медпрепаратов выросло в четыре раза по сравнению с обычным, сообщили в пресс-службе края.

В крае сформирован значительный запас медикаментов для обеспечения льготной категории граждан. Все препараты имеют регистрационные удостоверения, промаркированы, фактов фальсифицированных медикаментов не выявлено.

В минздраве также уточнили, что Государственный реестр лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНЛП), содержит 808 международных непатентованных наименований, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению в полном объеме.

Цены на лекарства, включённые в перечень ЖНЛП, регулируются государственным реестром предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
вакцинацияПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 613

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы