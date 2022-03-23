В Приморье омикрон снизил активность. Но не исчез

Например, 18 января было зарегистрировано 305 заболевших. Кстати, до этой даты в Приморье не отмечалось случаев заражения омикроном. Таковой был выявлен в крае 21 января.
Сейчас ситуация с коронавирусом в Приморье стабилизируется, ведётся сокращение коечного фонда — в 20 медучреждениях работают 1 965 мест для лечения пациентов с пневмонией и новой коронавирусной инфекцией.
Медики поликлиник отмечают, что штаммом «омикрон» легко болели люди, ранее вакцинированные. И сейчас не стоит пренебрегать превентивными мерами. Самый действенный — это вакцинация против COVID-19.
Жители Приморья могут сделать прививку как в мобильных, так и стационарных пунктах вакцинации. По-прежнему, в мобильном пункте не требуется предварительная запись, достаточно паспорта, полиса и СНИЛС. В прививочный кабинет поликлиники стоит предварительно записаться.
Между тем, в краевом правительстве заверили, что в крае нет дефицита аптечных товаров. Лекарства поступают регулярно в аптеки. Если и случаются сбои, то это следствие ажиотажного спроса. Потребление медпрепаратов выросло в четыре раза по сравнению с обычным, сообщили в пресс-службе края.
В крае сформирован значительный запас медикаментов для обеспечения льготной категории граждан. Все препараты имеют регистрационные удостоверения, промаркированы, фактов фальсифицированных медикаментов не выявлено.
В минздраве также уточнили, что Государственный реестр лекарственных препаратов, включенных в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНЛП), содержит 808 международных непатентованных наименований, что позволяет оказывать медицинскую помощь населению в полном объеме.
Цены на лекарства, включённые в перечень ЖНЛП, регулируются государственным реестром предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты.