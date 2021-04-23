Рейд по квартирам, сданным в аренду, прошёл во Владивостоке

Во Владивостоке прошёл рейд по квартирам, которые сдаются в аренду — представители налоговой инспекции, полиции и мэрии приморской столицы проверили наличие арендных договоров и напомнили гражданам о необходимости уплаты налога с полученных доходов.

Проверка прошла на улице Громова, 6. На арендаторов составлены протоколы по результатам проведённых опросов. «Граждане вправе сдавать свое имущество в аренду, однако их обязанность — заплатить налог с полученного дохода», — отметила главный налоговый госинспектор МИФНС № 15 по Приморскому краю Лина Очнева. Специалисты отмечают, что заплатить налог можно несколькими способами. Первый — приобрести патент на данный вид деятельности, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя. Годовая стоимость патента — 6% от потенциально возможного годового дохода, который определен в краевом законе «О патентной системе налогообложения на территории Приморского края». Второй способ — по истечении года заполнить декларацию, в которой будет отмечен доход, и выплатить налог 13%. И третий, самый выгодный способ, по словам специалистов — зарегистрироваться в качестве самозанятых. В этом случае, при сдаче квартиры в аренду, гражданину необходимо будет платить налог на доход в размере 4%, если квартира сдается физическому лицу и 6% — юридическому. Эксперты напоминают, что самозанятые могут не платить страховые взносы. Отметим, что специальный налоговый режим действует на территории Приморья с 1 июля 2020 года. По словам представителей мэрии, большая часть налога на доходы физических лиц поступает в муниципальный бюджет — на эти средства во Владивостоке проводятся работы по благоустройству, ремонту дорог, содержание учреждений культуры.

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