Специальные доплаты получат кураторы учебных групп техникумов и колледжей в Приморье

Специальные доплаты получат кураторы учебных групп техникумов и колледжей в Приморье
Специальные доплаты получат кураторы учебных групп техникумов и колледжей в Приморье
Сегодня, 13:47ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Специальные доплаты в размере пяти тысяч рублей получат кураторы учебных групп техникумов и колледжей Приморского края. О предоставлении такой меры поддержки заявил Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию.

В 2020 году доплата в размере пяти тысяч рублей была назначена классным руководителям. В данный момент, дополнительные выплаты за классное руководство получают девять тысяч школьных учителей Приморья.

В 2021 году президент предложил предоставить специальные доплаты кураторам учебных групп среднего профессионального образования.

«С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Очень нужное и уверен, справедливое решение. Помню, как в прошлом году, в прошлый раз мы на этот счет вели дискуссии. Однако ко мне обращаются люди, пишут педагоги среднего профессионального образования, что о них-то забыли. Да, действительно, это так. Нужно восстановить справедливость. Нужно это исправить и установить такую же доплату — 5 тысяч рублей, для кураторов учебных групп техникумов и колледжей», — заявил Путин.

По информации краевого министерства образования, в Приморье новой мерой поддержки смогут воспользоваться почти две тысячи педагогов.

Сюжеты:
Приморский край
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