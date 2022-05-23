Олег Кожемяко: Приморье всегда было спортивным регионом, и мы будем дальше держать эту планку

Остров Русский в минувшее воскресенье, 22 мая, принял Всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ. Его старт и финиш прошли в кампусе Дальневосточного федерального университета, а часть маршрута прошла по Золотому мосту.

По традиции каждый участник мог выбрать дистанцию по силам — 5, 10 или 21,1 километра. Юные легкоатлеты бежали 1 километр. Участие в приморском полумарафоне приняли более 2,5 тысяч человек. В забеге участвовал и губернатор Приморья Олег Кожемяко, он пробежал 10 километров. Перед стартом глава региона обратился к спортсменам, пожелав всем удачного забега и финиша. — Великолепная трасса, очень много было желающих пробежать сегодня дистанции. Радует, что спорт набирает обороты, всё больше людей занимается массовыми его видами — лёгкой атлетикой, лыжами. Приморье всегда было спортивным регионом, и мы будем дальше держать эту планку, — заверил Олег Кожемяко. На финише каждый спортсмен получил медаль. Отметим, полумарафон Забег.РФ прошел в этом году в 6-й раз и объединил всю страну — около 120 тысяч человек, бегущих в одно время в 85 городах России от Камчатки до Калининграда. Одной из важнейших особенностей Забега.РФ является соревнование между городами-участниками за звание беговой столицы России. Так, в 2017 и 2018 годах этого титула дважды была удостоена Казань, в 2019-м — Владивосток, в 2020 году — Нижний Новгород, в 2021-м — Санкт-Петербург. Отметим, ранее сообщалось, что губернатор Олег Кожемяко в минувшую субботу поздравил жителей Находки с 72-летием города, а также принял участие в патриотическом концерте «Zа ВМФ!», приуроченное к Дню Тихоокеанского флота. Справка «ЗР» Синхронный старт — одна из уникальных особенностей всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно», а уже через год Забег.РФ побил мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.

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