Олег Кожемяко: Приморье всегда было спортивным регионом, и мы будем дальше держать эту планку

Олег Кожемяко: Приморье всегда было спортивным регионом, и мы будем дальше держать эту планку
Олег Кожемяко: Приморье всегда было спортивным регионом, и мы будем дальше держать эту планку
Сегодня, 10:47ОбществоТатьяна ЯрмоленкоФото: Игорь Новиков /правительство Приморского края
Остров Русский в минувшее воскресенье, 22 мая, принял Всероссийский полумарафон с синхронным стартом Забег.РФ. Его старт и финиш прошли в кампусе Дальневосточного федерального университета, а часть маршрута прошла по Золотому мосту.

По традиции каждый участник мог выбрать дистанцию по силам — 5, 10 или 21,1 километра. Юные легкоатлеты бежали 1 километр. Участие в приморском полумарафоне приняли более 2,5 тысяч человек. В забеге участвовал и губернатор Приморья Олег Кожемяко, он пробежал 10 километров.

Перед стартом глава региона обратился к спортсменам, пожелав всем удачного забега и финиша.

— Великолепная трасса, очень много было желающих пробежать сегодня дистанции. Радует, что спорт набирает обороты, всё больше людей занимается массовыми его видами — лёгкой атлетикой, лыжами. Приморье всегда было спортивным регионом, и мы будем дальше держать эту планку, — заверил Олег Кожемяко.

На финише каждый спортсмен получил медаль. Отметим, полумарафон Забег.РФ прошел в этом году в 6-й раз и объединил всю страну — около 120 тысяч человек, бегущих в одно время в 85 городах России от Камчатки до Калининграда.

Одной из важнейших особенностей Забега.РФ является соревнование между городами-участниками за звание беговой столицы России. Так, в 2017 и 2018 годах этого титула дважды была удостоена Казань, в 2019-м — Владивосток, в 2020 году — Нижний Новгород, в 2021-м — Санкт-Петербург.

Отметим, ранее сообщалось, что губернатор Олег Кожемяко в минувшую субботу поздравил жителей Находки с 72-летием города, а также принял участие в патриотическом концерте «Zа ВМФ!», приуроченное к Дню Тихоокеанского флота.

Справка «ЗР»

Синхронный старт — одна из уникальных особенностей всероссийского полумарафона, которая сделала проект одним из самых масштабных спортивных событий в стране. В 2020 году в главной Книге рекордов Гиннеса появилась запись о «Полумарафоне, объединившем самое большое количество городов одновременно», а уже через год Забег.РФ побил мировой рекорд полумарафонов с синхронным стартом, который ранее принадлежал США.

Сюжеты:
Приморье
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