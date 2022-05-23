Вера Щербина: Ситуация с занятостью в Приморье стабильная, даже лучше, чем в других субъектах ДФО

В Приморье 1 млн жителей или 53,5% от общего числа приморцев, которых статистика причисляет к экономически активному населению (люди в возрасте 15 лет и старше).

Из них 960,6 тыс. человек были, по данным Приморскстата на 2021 год, трудоустроены, а 42,2 тыс. человек — не имели работы, занимались её поисками и были готовы приступить к ней. При этом, по данным ведомства, за последние годы самое большое число людей, ищущих работу, было зарегистрировано в июне 2020 года, когда уровень безработицы достигал 5,9% от общего числа трудоустроенных, а численность официально зарегистрированных на бирже труда увеличивалась в 3 раза. Это было связано со сложившейся эпидемиологической ситуацией. В 2021 году число безработных уменьшилось на 23%. Эксперты уверяют, что наличие работы имеет прямую зависимость от уровня образования — уровень безработицы тем ниже, чем выше образование. Доля безработных, имеющих неполное высшее и высшее профессиональное образование, в 2021 году составила 13,8%, среднее и начальное профессиональное — 37,7%; среднее и основное общее образование — почти половина от общей численности безработных. Исследования показывают: наиболее эффективным способом поиска работы является обращение к друзьям, родственникам и знакомым. Этот метод использовали в 2021 году 69% безработных. Почти 45% размещали объявления о поиске работы на электронных площадках или печатных СМИ, а также отвечали на уже опубликованные объявления о вакансиях. Непосредственно к работодателю обращались 36% безработных. В службу занятости обратилось 22% безработных, что на 8% меньше, чем в 2020 году. По данным краевого министерства профессионального образования и занятости населения, к концу 2021 года на бирже труда в Приморье состояли на учёте 12,6 тыс. граждан, из них 11,2 тыс. имели статус безработного. Пособие по безработице получали 7,6 тыс. человек. Большая часть безработных женщины (58%), доля безработных сельских жителей составляла 26%. Среди безработных немало молодых людей: средний возраст ищущих вакансии 35,4 года, и за последний год они стали младше почти на 10 месяцев. Самая большая группа в составе безработных (38%)– это лица в возрасте от 20 до 30 лет. В Приморье треть ищущих работу находят её за три месяца. У 13% соискателей уходит на это год и более. В среднем работу находят за 7,4 месяца. Если брать по возрастным группам, то меньше времени на поиски уходит у молодёжи до 30 лет — около 7 месяцев. У граждан от 30 до 40 лет — 8 месяцев, от 40 до 50 лет — 8,9, от 50 до 59 лет — 7,6, старше 60 лет — 7,5 месяца. На конец 2021 года на 100 вакансий в Приморье приходился 61 претендент, на конец 2020 — 33. Отметим, ситуацию на рынке труда Приморья региональные власти оценивают как стабильную. Количество вакантных рабочих мест заметно превышает число безработных. — Ситуация с занятостью в Приморье стабильная, даже лучше, чем в других субъектах ДФО и в целом по России. Мы ведем еженедельный мониторинг того, что происходит на рынке труда. Видим, что даже те люди, которые находятся в простое, получают заработную плату и остаются в штате, — сообщила председатель правительства Приморья Вера Щербина. Она рекомендовала главам муниципальных образований активизировать работу по созданию рабочих мест для молодёжи 14-18 лет в летний период. По словам министра профессионального образования и занятости населения Приморья Сергея Дубовицкого, самыми востребованными являются профессии в таких сферах, как строительство, обрабатывающее производство, сельское и лесное хозяйства, оптовая и розничная торговля, транспортировка и хранение. Больше всего вакансий представлено на рынке труда Владивостока, Артема, Находки, Уссурийска и Октябрьского округа. Сергей Дубовицкий отметил, что в условиях внешнего санкционного геополитического и экономического давления для сохранения стабильности на рынке труда приняты дополнительные меры поддержки занятости приморцев. В том числе и молодёжи. — Что касается школьников и студентов, используем такие ресурсы, как стройотряды, организуем временное трудоустройство в свободное от учебы время для лиц от 14 до 18 лет, привлекаем студентов среднего профессионального образования к ремонтным работам в колледжах и школах, — рассказал краевой министр.

Материалы по теме: Экспресс-биржа труда пройдет во Владивостоке

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter