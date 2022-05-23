Жители Приморья выбирают, какие парки и скверы будут благоустроены в следующем году

В Приморье продолжается голосование за объекты благоустройства на 2023 год по нацпроекту «Жилье и городская среда». Голосование стартовало 15 апреля на платформе 25.gorodsreda.ru. и на сегодня участие в нём приняли свыше 100 тысяч приморцев.

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что на сегодня больше всего проголосовавших — в Чугуевском округе, Дальнереченске и Спасске-Дальнем. Елена Пархоменко указала на причину активности: люди видят эффективность такого голосования. Практически на всех объектах, которые приморцы выбрали в прошлом году, сейчас уже идут работы, и к осени результаты уже будут радовать местных жителей. Елена Пархоменко напомнила, что для голосования предложено на выбор почти 50 парков, аллей, зон отдыха в 18 муниципалитетах Приморья. Самый большой выбор объектов для благоустройства в 2023 году на онлайн-голосовании представил Владивосток. Жители приморской столицы будут выбирать из 10 мест отдыха: — общественная территория в районе улицы Ивановская, 3-19; -общественная территория на сопке Орлиное гнездо; — сквер по улице Харьковская, 3; — общественная территория у озера в районе улицы Сафонова, 14; — парк отдыха на Снеговой; — общественная территория по улице Иртышская, 34а; — сквер по улице Русская, 57; — зона отдыха в районе улицы Успенского, 88; -сквер Михаила Федорова по улице Бестужева, 36/38; — общественная территория по улице Стрельникова, 10б. Голосование продлится до 30 мая. Осталось не так много времени — используйте возможность сделать свой город, село или микрорайон более красивым и комфортным. Напомним, что основная задача нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по Указу президента РФ Владимира Путина, — преобразить российские города, посёлки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.

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