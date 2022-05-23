Жители Приморья выбирают, какие парки и скверы будут благоустроены в следующем году

Заместитель председателя правительства Приморья Елена Пархоменко отметила, что на сегодня больше всего проголосовавших — в Чугуевском округе, Дальнереченске и Спасске-Дальнем.
Елена Пархоменко указала на причину активности: люди видят эффективность такого голосования. Практически на всех объектах, которые приморцы выбрали в прошлом году, сейчас уже идут работы, и к осени результаты уже будут радовать местных жителей.
Елена Пархоменко напомнила, что для голосования предложено на выбор почти 50 парков, аллей, зон отдыха в 18 муниципалитетах Приморья.
Самый большой выбор объектов для благоустройства в 2023 году на онлайн-голосовании представил Владивосток. Жители приморской столицы будут выбирать из 10 мест отдыха:
— общественная территория в районе улицы Ивановская, 3-19;
-общественная территория на сопке Орлиное гнездо;
— сквер по улице Харьковская, 3;
— общественная территория у озера в районе улицы Сафонова, 14;
— парк отдыха на Снеговой;
— общественная территория по улице Иртышская, 34а;
— сквер по улице Русская, 57;
— зона отдыха в районе улицы Успенского, 88;
-сквер Михаила Федорова по улице Бестужева, 36/38;
— общественная территория по улице Стрельникова, 10б.
Голосование продлится до 30 мая. Осталось не так много времени — используйте возможность сделать свой город, село или микрорайон более красивым и комфортным.
Напомним, что основная задача нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по Указу президента РФ Владимира Путина, — преобразить российские города, посёлки, сделать их комфортнее для людей. Один из показателей эффективности реализации проекта — вовлечение граждан в принятие решений по вопросам благоустройства.