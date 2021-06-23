К спортивным рекордам: В Артёме началась работа по сертифицированию стадионов

Еще одним решением стала сертификация стадионов.
Встречу с главой инициировал главный тренер футбольного клуба «Энергия-Димир», член правления общественного движения «Открытые сердца» Виталий Маслов. С 26 мая, после конфликта между болельщиками во время домашнего матча, артемовской команде запрещено принимать домашние матчи на стадионах Артёма до сентября.
Вячеслав Квон сообщил участникам встречи, что с начала июня он вместе с депутатом Законодательного собрания края Игорем Шауфлером неоднократно обращался в контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разрешить артемовцам играть на домашнем поле.
«Мы до 10 вечера пытались изменить решение по предыдущему матчу, который прошел в Большом Камне. Но, к сожалению, не получилось. Поэтому мы приняли решение выделить вам транспорт, чтобы вы играли на выезде», — сообщил Вячеслав Квон.
Еще одно решение, которое было принято по итогам ситуации 26 мая, — это запуск сертификации стадионов городского округа. Это крайне важно для того, чтобы больше не возникало проблем, подобных той, с которой футболисты города столкнулись сейчас.
Напомним, что еще в конце мая депутат Законодательного собрания Игорь Шауфлер и его команда приняли непосредственное участие в организации сбора подписей от болельщиков с просьбой к Вячеславу Квону помочь решить сложную ситуацию.
Как отметил на встрече тренер футбольной команды «Энергия — Димир» Виталий Маслов, спортсмены благодарны всем за помощь и поддержку. Сейчас они приложат максимум сил, чтобы с честью пройти все испытания.
«Взрослый футбол в Артёме начали только-только возрождать после нескольких лет упадка. Пока много сложностей организационного плана, но мы их разрешим — трудности нас не пугают. Я и ребята, по большому счёту, работаем на энтузиазме. Нам в прошлом месяце очень помог Игорь Шауфлер, но нам кажется, что такую нагрузку лучше распределить по нескольким людям или компаниям», — отметил Виталий Маслов.
Ольга Ильченко