К спортивным рекордам: В Артёме началась работа по сертифицированию стадионов

Вернуть «большой футбол» на поля городского округа пока не получится, однако команде «Энергия-Димир» для выездных игр выделят транспорт. Об этом заявил глава Артема Вячеслав Квон на круглом столе, посвященном решению сложной ситуации, которая уже месяц будоражит сердца болельщиков города.

Еще одним решением стала сертификация стадионов. Встречу с главой инициировал главный тренер футбольного клуба «Энергия-Димир», член правления общественного движения «Открытые сердца» Виталий Маслов. С 26 мая, после конфликта между болельщиками во время домашнего матча, артемовской команде запрещено принимать домашние матчи на стадионах Артёма до сентября. Вячеслав Квон сообщил участникам встречи, что с начала июня он вместе с депутатом Законодательного собрания края Игорем Шауфлером неоднократно обращался в контрольно-дисциплинарный комитет с просьбой разрешить артемовцам играть на домашнем поле. «Мы до 10 вечера пытались изменить решение по предыдущему матчу, который прошел в Большом Камне. Но, к сожалению, не получилось. Поэтому мы приняли решение выделить вам транспорт, чтобы вы играли на выезде», — сообщил Вячеслав Квон. Еще одно решение, которое было принято по итогам ситуации 26 мая, — это запуск сертификации стадионов городского округа. Это крайне важно для того, чтобы больше не возникало проблем, подобных той, с которой футболисты города столкнулись сейчас. Напомним, что еще в конце мая депутат Законодательного собрания Игорь Шауфлер и его команда приняли непосредственное участие в организации сбора подписей от болельщиков с просьбой к Вячеславу Квону помочь решить сложную ситуацию. Как отметил на встрече тренер футбольной команды «Энергия — Димир» Виталий Маслов, спортсмены благодарны всем за помощь и поддержку. Сейчас они приложат максимум сил, чтобы с честью пройти все испытания. «Взрослый футбол в Артёме начали только-только возрождать после нескольких лет упадка. Пока много сложностей организационного плана, но мы их разрешим — трудности нас не пугают. Я и ребята, по большому счёту, работаем на энтузиазме. Нам в прошлом месяце очень помог Игорь Шауфлер, но нам кажется, что такую нагрузку лучше распределить по нескольким людям или компаниям», — отметил Виталий Маслов. Ольга Ильченко

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